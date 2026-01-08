租房怕被坑？內政部「租金查詢平台」上線 行情地圖秒查

內政部今（8）日部務會報會後記者會由次長董建宏（中）主持。（王千豪攝）

內政部今（8）天發布「114年下半年租金統計資料」，全國租金總價中位數為8500元。內政部長劉世芳表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊；此外本次也同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。

內政部說明，本次公布「114年下半租金統計」，統計樣本為114年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件，較上期增加4.3萬件，租屋型態以整戶及分租套、雅房為主。經統計，全國租金總價中位數為8500元，與上期相同，各租屋型態之租金總價四分數亦與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」；也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。兩種方式皆可依不同租屋型態及環域半徑篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。同時，也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

內政部次長董建宏補充，由於租賃市場物件的非常複雜，包括長短期契約的差異、物件整理差異、區位差異，若用實價登錄的方式來處理會有困難，用租金補貼的資料才能對照跟比較。

租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君表示，樂見「租金查詢平台」，公部門所發布的數字有四分位統計，對房東、房客更有公信力，對住戶業而言也是重要的市場參考指標之一，對於租賃市場透明化有積極幫助。

