租房族「3條件」月補助2880元 房東登記「公益出租人」同享優惠

儘管現在許多民眾選擇租房省錢，高房租也常壓的租屋族喘不過氣。內政部實施「未婚單身租屋補貼」，民眾符合3條件即可申請每月2880元補助，若2人合租，雙方各自申請還能省更多。

未婚單身的租房族滿足3條件，就能申請內政部每月2880元補助，合租也有優惠。（示意圖／中天新聞）

內政部最近施行「未婚單身租屋補貼」政策，若租屋民眾符合以下3條件：

1、年齡在20歲到40歲之間

2、名下無房產

3、月薪低於4萬6000元

每人每月能申請補助2880元，且同租的人也能申請，只要另1方共同登記為承租人，雙方均申請通過的情況下，等於每月能領補助5760元，對選擇合租的族群不啻為1大福音。

廣告 廣告

此外，婚育家庭、弱勢族群也有對應補貼，內政部對這2個族群提供每月最高1萬4000元補助，實際將按家庭狀況、收入條件有所調整，幫助減輕租屋經濟負擔。

內政部提醒，民眾申請補助前，需先確認房東提供的租賃契約書符合內政部公告範本，且需檢查房屋格局、安全設施等有無符合法規要求。

另部分房東可能會在租約標註「不得申請補助」，或用租金優惠的方式交換租客放棄權益，甚至變相漲租等，為了逃漏稅讓租客損失權益。對此，內政部說明，其實房東如果登記為「公益出租人」，就能享有房屋稅、地價稅及所得稅方面的優惠，對房東本身也有好處。

內政部強調，租金補助乃租客的法定權益，不僅房東不得干涉，所有「禁止申請補助」的條款均為無效，被檢舉的房東將面臨3萬元至50萬元罰鍰。

延伸閱讀

一開門就遇到熊！日秋田縣一天內傳多起熊襲事件 3人受傷送醫

日「NHK黨」主席立花孝志涉誹謗 遭警方逮捕

日本三陸近海地震 今晨狂搖6次「最大規模5.8」