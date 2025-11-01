租房有撇步！多寫「3個字」每月省6000 房東若禁止可罰50萬

台灣租屋族數量龐大，全台達到4成。（示意圖，shutterstock／達志）

台灣租屋需求龐大，尤其是許多人習慣北漂到台中或是台北找工作，根據統計全台目前有4成人口在外租屋，但其實租屋也有小技巧，只要多填寫「2或3個字」，每個月就能省下將近6000元，若房東禁止也可以申訴，最重將開罰50萬元。

房價高，租金自然高，那該如何省錢？方法就是在承租人一欄寫上第二個人的名字，也就是所謂的合租。根據《中視新聞》報導，以台中為例，未婚單身租屋補貼，只要年齡在20至40歲之間，名下沒有房產，且平均月薪低於4萬6000元的人，就能獲得每個月2880元的補助。

不僅如此，未婚單身租屋補貼不限於只能補助一人，合租者也能獲得補助，假設月租20000元的房子，2人都獲得2880補助，等於租金減免至1萬4240元，平均每人負擔7120元，最適合的不用說，當然是情侶合租。此外，除了單身族，新婚家庭、育兒族與弱勢團體，也都在租屋補助範圍內，最多可補助1萬4000元。

不過有許多房東為了規避報稅，會在合約中加入「禁止申請租屋補助」條約，以便宜1000為條件，要求租客別申請補助，若房客跑去申請，月租就會提高，讓許多租客有苦說不出。但內政部明令規定，申請租金補助是房客最基本權利，房東無權拒絕，也不得在租約中加入禁止條例，該約定屬於無效。若被檢舉，可處以3萬至50萬元罰鍰。事實上許多房東都誤解，誤以為自己會虧錢，若租客申請租屋補助，房東將成為公益出租人，可享有綜合所得稅、房屋稅和地價稅的優惠。

