租房藏匿傅崐萁管家 名律師謊稱「失聯」！被移送律懲會

【記者謝亞庭／台北報導】檢調偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」賄選案，今年3月間數度搜索關鍵證人、傅男管家李慶隆位於台中、花蓮住處，並約談李男到案。豈料，名律師張睿文卻涉嫌協助藏匿李男，不僅讓李男座車開至事務所停放，還幫他承租套房躲藏，藉以規避檢調偵查，被依涉藏匿人犯罪嫌起訴，並經一審判處8月有期徒刑、緩刑5年。檢方近日也依《律師法》規定，將張女移送律師懲戒委員會懲戒。

傅崐萁今年初被告發涉以贈送國民黨籍立委修容組等「競選小物」，爭取競選立院院長。北檢3月間指揮調查局北機站搜索銷售競選小物的戰天下公司、傅男管家李慶隆住處等地；同月3月11日，李男到案接受檢方偵訊，直到深夜交保離開後便人間蒸發，結果竟是他的律師張睿文協助藏匿。

起訴指出，張睿文受李慶隆委任後，就以親戚北上找工作為由，向王姓房仲借用北市大安區麗水街1間套房鑰匙，並在今年3月12日深夜指引李男將車開到律師事務所地下室停放。接著，李男為了掩人耳目再將車牌拆下，隨後到事務所與張女會合。

隔天，張睿文親自開車載著李慶隆找上王姓房仲，讓李男入住套房，為此，張女甚至付了一個月房租共1萬7千元。檢調後續約談李男未果，張女還謊稱今年3月14日曾接到李男來電相約，但李男未依約出現，就連她也與李男失去聯絡。

然而，檢調追查發現，李慶隆未掛牌照的車子就停在張睿文事務所地下停車場，並於5月2日發動搜索約談；同月9日，早已被通緝的李慶隆才在另名律師陪同投案，最後獲100萬元交保並實施科控。

北檢痛批張睿文，身為律師卻藏匿犯罪嫌疑人，妨害國家司法權行使，且於犯後在緘默權保障下任意供述，與客觀事實證據不符，並始終飾言狡辯、犯後態度不佳，具體求刑8月。此外，李慶隆涉及傅崐萁競選小物涉犯《商業會計法》案，檢調仍在偵辦中。

案經台北地院審理，於去（2025）年12月31日宣判，一審依犯藏匿人犯罪，處張女8月有期徒刑、緩刑5年，須向公庫支付120萬元，仍可上訴。另一方面，檢方也於近日依《律師法》規定，將張女移送律師懲戒委員會。

