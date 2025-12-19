租房30年or買房？試算結果超驚人：退休資產破4千萬

財經中心／倪譽瑋報導

有在投資的34歲民眾分析，賣掉股市中的本金買房，最終持有的總資產會比「一路租房到退休」低。（示意圖／資料照）

一生都租屋，有比買房划算？日前在屏東鄉下租房的34歲民眾提出，有300萬本金在股市，也會定期投資，額外收入算穩定。試算將本金賣掉湊房貸頭期款，與一路租到退休的差距，以年化報酬率8％計算，前者有持續投資後的資產1489萬，配合預估漲價的房產1965萬；後者則是一路投資，資產4468萬、無房，這讓他好奇「買房不見得划算？」不少網友都點頭，也有人認為，要考慮租金、租約變數。

不婚不生理財抉擇 租房30年與買房「最終資產有落差」

日前網友在「買房知識家」發文指出，自己「打算不婚不生快樂一生」，目前年薪80萬，一年基本生活費如伙食、交通、電信等約25萬元，娛樂旅行10萬元；現在於屏東鄉下租套房，如果持續租，年租金約10萬元。扣除以上固定開支後，他每月有約3萬可用於投資，加上目前300萬本金在股市，以年化報酬率8％計算，「30年後退休、資產4468萬但無房。」

除了不買房，另一方案是把股市300萬全部賣出，200萬當頭期款、100萬做裝潢，額外貸款600萬（假設2.5％利率、還30年），每月還款2萬3707元，一年房貸支出約28多萬。再扣掉生活成本，每月可投資的閒錢是1萬，但從零開始；同樣按照8％報酬率計算，30年後帳上資產約1489萬，另有一棟還清貸款、價值估計漲到1965萬的房子。

一派挺別在屏東買房 反對者提「合約變數」

原PO補充，「假如買房在工作地點附近，退休後我並不想繼續居住，想搬去東部，勢必得脫手房產」然而在鄉下的房子能不能賣得掉是個問題。在不考慮年薪與房租漲幅的狀況下，「租房＋投資」的結果比「買房」多出千萬元，他好奇發問「兩者比較下來，買房不見得划算？」

貼文底下，一派網友贊同免買房，「當然是租房買股，年化8%還算保守」、「屏東就真的不建議買了，反正你固定有存錢跟投資股市」、「如果我單身，我也會租房」；一派不贊同，「老了租房變得很困難欸」、「建議你先跟房東打30年不漲租的租約吧」、「前提你可以一直租下去租到你走掉為止，但是實務上觀念，越老之後就不會有房東要出租」。

