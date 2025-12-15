租整鈔機洗錢52億 業者求刑5年

新北地檢署偵辦「行動整鈔機」洗錢案，偵結起訴。（本報資料照片）

欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌自民國113年起至114年止，收受來源不明的52億餘元現金，再向不知情保全公司承租行動整鈔機，以保全公司名義將金額匯入陳指定戶頭後，再將錢轉匯國外洗錢，被新北地檢署依《洗錢防制法》特殊洗錢罪起訴，具體求處5年徒刑，並科罰5000萬元罰金。

行動整鈔機類似ATM，如零售業、服務業等業者因有大量現金流，會向保全公司或是銀行租用連線的行動整鈔機，業者將現金放入後，保全公司或銀行會收到傳回的訊號，再將相對應的現金以保全公司或銀行的名義匯到業者指定的戶頭，並由保全公司或銀行與客戶約定時間取走行動整鈔機的現金。

廣告 廣告

檢方調查，陳郁昌收受無合理來源且與收入顯不相當、共計52億餘元現金，並向不知情的保全公司以公司名義承租行動整鈔機後，由保全公司以公司名義將錢匯入指定帳戶，再由陳匯往國外，以此方式規避洗防法一定金額以上交易應向調查局申報的規定。

新北地檢署接獲台灣高等檢察署發交可疑交易通報案件，由企業犯罪專組指揮警方偵辦，月前執行2波搜索並拘提陳郁昌，查扣1000萬餘元現金以及位於台北市大安區等3處不動產。

檢方審酌陳否認犯行，不僅對犯罪情節供述避重就輕，還湮滅相關物證，所涉洗錢金額高達52億3893萬餘元，致金融秩序危害甚深，嚴重破壞我國際形象，依特殊洗錢罪起訴，求刑5年，並科罰5000萬罰金。