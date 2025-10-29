租服全聯會理事長劉貞君：未來目標是打造公平、透明、永續的租賃環境

「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」今天(29日)在台北舉行第二屆與第三屆理監事交接暨授證典禮，象徵全聯會正式邁入新階段。第三屆理事長劉貞君致詞時表示，租服全聯會未來三大發展方向分別是強化租賃市場透明度與信任機制、培育新世代租賃管理人才，並深化與政府、地方公會及社會住宅政策合作，希望租賃服務產業真正成為社會安定的助力。

租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今天發布新聞稿表示，第二屆與第三屆理監事交接暨授證典禮上，貴賓雲集，內政部政務次長董建宏、國家公園署署長王成機、國土署主秘歐正興、地政司司長林家正等人皆親臨現場，期勉全聯會在新任團隊的帶領下，持續成為政府政策的重要夥伴，共創「人人安居」的幸福社會。

劉貞君致詞時表示，「安居樂業是每個家庭最基本的期待，但對許多租屋族而言，『安居』其實比想像中更遙遠。」他指出，租服全聯會存在的價值與使命在於讓租屋不再只是被動的選擇，而是一種穩定、安心且有尊嚴的生活方式。

劉貞君也提出租服全聯會三大發展方向，首先是制度化，建立全國誠信租賃資料庫與公會認證制度，強化市場透明度與信任機制；其次是專業化，推動全國教育訓練與證照課程，培育新世代租賃管理人才，提升服務品質；最後是社會化，深化與政府、地方公會及社會住宅政策的合作，推動包租代管、青年及高齡友善租屋，讓租賃服務真正成為社會安定的助力。

劉貞君表示，租服全聯會的最終目標是讓台灣成為亞洲最具信任度與人本精神的租賃住宅市場，結合科技E化、法制精神與產業倫理，打造公平、透明、永續的租賃環境。

劉貞君說，不要問租屋市場能變成什麼樣，要問我們能為租屋市場做什麼；他以此呼籲全體業界與政府攜手前行，並指出，唯有凝聚產官學三方力量，以專業築夢、以誠信立業，才能推動台灣邁向真正的居住平權與共榮社會。