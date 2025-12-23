租服公會籲避免過度干預市場 租賃三法聚焦租屋糾紛

（中央社記者何秀玲台北23日電）台北市租賃住宅服務商業同業公會（簡稱台北租服公會）理事長林政緯表示，近期政府推動租賃三法，應著重租霸惡意違約，以及公證法與強制執行兩大問題；至於限制租期、租金漲幅等，政府不宜過度干預市場自由機制。

台北租服公會今天舉辦年終記者會。林政緯說，內政部「租賃專法修法四大方向」，包括租期保障最短3年、限制租金漲幅、禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼、免費法扶處理租屋糾紛。其中租約綁3年可1年1續，未繳租約不受其保障；租金漲幅部分，不得超過當月房租指數年增率。

林政緯表示，政府修法保障居住正義，公會樂見其成；但政府宜應了解政策將引發的後果。如租約強制保障3年，對包租代管業者來說，一旦遇到惡意欠租房客、破壞房屋，甚至擾鄰的不良房客，不僅損害房東權益，還會波及鄰居安寧，導致社區管理成本攀升。

他舉例，如果房客經常延遲繳租，為何還得讓房客繼續占用租屋資源，而不是將租屋資源給更加優質的租客；若房客常擾鄰，甚至衝突，業者為何不能主張解約。

林政緯認為，強制保障租約3年還另設罰則，此事其實沒有道理，房客提早解除契約，就是依法支付違約金；而無論包租代管業者或房東提早解除契約，應當也是依合約支付違約金辦理，而不是另設罰則，此為違反公平交易原則。

他指出，租金調整反映通膨、升息壓力、房屋修繕成本、稅賦變動等，一旦設限，恐導致房源整體品質下降。他說明，房東在政策下漲幅有限，一旦遇到意料之外的修繕問題，極有可能不願修繕或延宕修繕，也有部分不缺錢的房東乾脆不租房，導致房源銳減。

至於對租服業影響，林政緯說，因為過往多數租服業者續約是不調漲租金，配合政策連年調漲，反而更加有利。他建議，政府與其限制租金漲幅，不如加速社宅興建速度及租金補貼等政策，以「市場友善」手段達到居住正義目的。（編輯：張良知）1141223