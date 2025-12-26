租沙鹿「假停車場」非法堆廢棄物！狂撈2311萬 GPS揪犯罪鏈起訴104人

記者潘靚緯／台中報導

台中地檢署推動「淨土專案」強力執法，利用GPS聯手查獲以周姓業者為首的非法廢棄物集團，在沙鹿區承租偏僻土地，假借停車場用途，卻非法收受處理營建廢棄物，從113年1月至8月間，堆置超過3萬立方米的廢棄物，不法牟利高達2311萬元。並透過人頭「借牌」方式，勾結土木包工、裝潢修繕業者，虛構清理流向來掩飾，全案依違反廢清法起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下破紀錄的犯案規模。

周姓男子非法收受廢棄物，短短8個月獲利2311萬。(圖／台中地檢署提供)

台中地檢署接獲民眾檢舉，遂即指派吳錦龍主任檢察官規劃「淨土專案」，組成專案小組展開縝密蒐證，透過科技偵查，清運車輛GPS行車軌跡，並以環域分析勾稽比對。見時機成熟，113年8月22日持搜索票，兵分多路同步搜索24處，揪出上百名 並逮捕隆福公司周姓負責人，羈押獲准。

專案小組查出，周姓負責人開設的環保公司，原領有乙級廢棄物清除許可證，因非法設置廢棄物貯存場或轉運站遭廢止執照，遂借牌與楊姓母親、林姓表弟及員工等人，組成非法廢棄物清除、處理集團。

周男承租台中市沙鹿區土地，對外謊稱是停車場，實際卻是廢棄物非法堆置場，違法提供多家違法清運業者，進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾，並收取高額處理費每公斤4到6元，或每立方公尺1500到2500元。經統計從113年1月至8月間，收受的廢棄物混和垃圾超過3萬立方米、廢木逾100萬公斤，數量龐大，獲利高達2311萬。

周姓男子勾結其它環保公司，以合法掩護非法廢棄物去向，台中地檢署共起訴104人。(圖／台中地檢署提供)

為掩護非法收受的巨量廢棄物，周男利用隆福公司名下領有許可證的管制車輛，將非法收來經簡易分類的廢棄物，轉運到其他環保公司、土方堆置場等合法機構。再向環境部不實填報產源，謊稱廢棄物是從隆福公司車輛直接從各工地載運進場，試圖以「合法車輛」及「不實數據」掩蓋非法設置轉運站之事實。

另專案小組運用遠端監控設備監控影像，向上溯源查緝，揪出多家領有清除許可證的環保公司，以及未領清除許可證的裝潢行、拆除工程行、搬家公司及個人司機等，為了圖一時方便或節省處理費，將廢棄物交由周姓男子集團，台中地檢署依法起訴104人，另有67人為緩起訴處分。

台中檢警「淨土專案」強力執法，瓦解組織性非法廢棄物清理鏈。(圖／台中地檢署提供)

