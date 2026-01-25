租浮塢進行海鯤號潛艦潛航測試？ 台船駁：從未規劃
由台船公司承造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），迄今完成5次的海上浮航測試，卻未能於2025年11月底如期交艦，海軍依合約每日對該公司開罰19萬元。近日海鯤號再度出現在台船船塢，有媒體報導指出，海鯤號將租用浮塢在高雄港內進行下潛測試，台船則是發布新聞稿否認此事，強調從未有此規劃、報導與事實不符。
海軍參謀長邱俊榮22日在國防部例行記者會上證實，海鯤號21日已經出塢，目前停泊在台船碼頭，海軍正與台船及國外技協持續進行必要的驗測，逐步完成前置作業。邱俊榮表示，達到安全條件後就會召開評估會議，決定後續潛航準備作業，目前都按照計畫執行，達到標準才會安排後續前置測試或潛航測試。
日前網路媒體「鉅聞天下」報導指出，海鯤號潛艦下個計畫節點是淺水潛航前的靜態下潛測試，將由中信造船公司所屬的中信八號大型浮動船塢搭載海鯤號下潛，進行坐底與懸浮測試，以確認全艦的進、排水能否符合設計要求。
台船在24日新聞稿中澄清，海鯤號已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，從未規劃租用浮塢於港內進行下潛測試，有關媒體報導與事實不符。
台船並強調，目前該公司、海軍監造與國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續的海上測試。
海鯤號第6度海測（1） (圖)
潛艦國造原型艦「海鯤號」26日上午出高雄港，第6度出海測試。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
關稅拍板、AI熱潮不減！台經院大幅上修GDP至4.05%
台灣經濟研究院26日發布最新總體經濟預測，大幅上修2026年台灣經濟成長率至4.05%，較2025年11月預測的2.60%大幅調升1.45個百分點。台經院同日公布2025年12月營業氣候測驗點，製造業、服務業及營建業年底收尾紛紛走揚，分別增加3.61點、1.21點及2.31點。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
海鯤號今第六次海測 台船：順利完成聲吶等測試
台船公司承造「海鯤軍艦」，並於今天(26日)執行「淺水潛航前置海上測試」。台船晚間發布新聞稿説明，主要測試項目包括聲納功能、推進系統及水下計程儀等皆順利完成，而其測試結果也將納入「潛航安全評估」參據。 台船強調，將持續偕同海軍監造及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下功能與性能測試與驗收，並且在確認達到潛航安全條件、經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。中央廣播電台 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
海鯤號第6度海測未潛航 下潛前最後驗證
國造潛艦海鯤號今（26）日出港進行第6次海測，一度傳出要潛航測試，不過，台船傳出信傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
海鯤號再度出海測試（2） (圖)
潛艦國造原型艦「海鯤號」26日出海測試，台灣國際造船股份有限公司表示，測試進度待返航後再說明。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
海鯤號今進行首次潛航測試 延宕海測仍力拚今年6月交艦
[Newtalk新聞] 國造潛艦「海鯤號」今（26）日將進行首次潛航測試，這是該潛艦自投入測試以來的第 6 次海上測試（SAT）。測試吸引軍事愛好者到高雄港附近觀察拍攝，不過台灣國際造船股份有限公司表示，測試內容及最終交艦時間尚無法對外說明，進度需待返航後再公布。 26 日上午，不少軍事迷聚集在高雄港岸邊，拉起布條為海軍及台船加油，也有家長帶著孩子前來一睹國造潛艦風采。雖原定早上 8 點出港，潛艦直到約 11 點才駛出港口展開測試，預計下午返航。 海鯤號原型艦原定於 2024 年 4 月啟動海測、同年 11 月底完成交艦，但進度屢次延宕，台船直至 2024 年 6 月才進行首次海測。去年 11 月 28 日完成第 5 次浮航測試後，台船宣布進入潛航測試階段，但 26 日出港前的最新動態顯示，潛艦測試仍停留在浮航階段，尚未正式下潛。 國造「海鯤軍艦」。圖為2025年6月26日浮航海試。 圖：翻攝csbcnet.com.tw台船官網 國防部日前指出，海鯤號延遲已違反合約規定。部長顧立雄表示，依合約目前每日對台船開罰新台幣 19 萬元。台船方面則表示，正全力追趕進度，期望能在今年 6 月達成新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台船：海鯤順利完成3項淺水潛航前置海上測試
（中央社記者游凱翔台北26日電）台船今天表示，國造潛艦海鯤號今天執行「淺水潛航前置海上測試」，順利完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項，後續確認達到潛航安全條件並經評估後，按計畫安排後續淺水潛航海測。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《航運股》海鯤號今第6度海測未下潛 台船：潛航前綜合系統驗證
【時報-台北電】國造潛艦海鯤號（編號SS-711）今（26）日在高雄港展開第6次海測，原本傳出將首度潛航測試，力拚6月交艦，但最後仍停留在「潛航準備階段」。對此，台船低調證實，「今天是進行潛航前綜合系統驗證」。據了解，此次驗證較為複雜，但相關人士透露，正式潛航之日「很快了」。 海鯤號進度一再延宕，去年11月28日已完成第5次浮航測試，測項涵蓋動力系統、空調、航儀、通信、潛望鏡及聲納等關鍵裝備。台船當時評估，相關測試結果已達成預期目標，並於去年12月5日進塢，進行系統檢查與調校，為後續潛航測試鋪路。1月21日下午再度現身高雄港內，但並未出港，從台船船塢移出至91號碼頭泊靠，依計畫進行並為下次試航準備。 然而，外傳海鯤號今天將展開首度潛航，最終仍停留在浮航階段，尚未正式下潛。對此，台船說明，前5次浮航後海鯤進塢做調校，此次出塢後在碼頭邊做完潛航準備，今天是進行潛航前綜合系統驗證。據了解，今天雖然尚未正式潛航，但正式潛航將在近期展開。（新聞來源：中時即時 柯宗緯 丁治綱）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
