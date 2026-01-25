租浮塢進行海鯤號潛艦潛航測試？ 台船駁：從未規劃

由台船公司承造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），迄今完成5次的海上浮航測試，卻未能於2025年11月底如期交艦，海軍依合約每日對該公司開罰19萬元。近日海鯤號再度出現在台船船塢，有媒體報導指出，海鯤號將租用浮塢在高雄港內進行下潛測試，台船則是發布新聞稿否認此事，強調從未有此規劃、報導與事實不符。

2025年6月海鯤號在高雄港內測試情形。(圖/台船)

海軍參謀長邱俊榮22日在國防部例行記者會上證實，海鯤號21日已經出塢，目前停泊在台船碼頭，海軍正與台船及國外技協持續進行必要的驗測，逐步完成前置作業。邱俊榮表示，達到安全條件後就會召開評估會議，決定後續潛航準備作業，目前都按照計畫執行，達到標準才會安排後續前置測試或潛航測試。

日前網路媒體「鉅聞天下」報導指出，海鯤號潛艦下個計畫節點是淺水潛航前的靜態下潛測試，將由中信造船公司所屬的中信八號大型浮動船塢搭載海鯤號下潛，進行坐底與懸浮測試，以確認全艦的進、排水能否符合設計要求。

海鯤號於2025年11月完成5次浮航測試。(圖/台船)

台船在24日新聞稿中澄清，海鯤號已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，從未規劃租用浮塢於港內進行下潛測試，有關媒體報導與事實不符。

台船並強調，目前該公司、海軍監造與國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續的海上測試。

