租特斯拉到墾丁玩！高速撞擊水泥車 波及4貼機車釀1死7傷

特斯拉撞擊水泥預拌車後，再波及待轉區4貼機車，共釀1死7傷。（圖／TVBS）

6號下午4點多，屏東恆春發生一起死亡車禍，一輛特斯拉不明原因，高速衝撞水泥預拌車後，波及到路口待轉區等紅燈的4貼機車，導致1死7傷，而這部特斯拉，是駕駛租來的，他載著妻子和一對雙胞胎兒女南下遊玩，卻意外喪命，警方還要持續釐清事故原因。

事故發生在屏東恆春的恆公路和草埔路口交會處。根據現場畫面，當時一輛砂石車正在緩慢前進，後方一輛白色特斯拉卻高速向前衝撞，先撞上砂石車車尾，隨後車輛偏移並繼續向前暴衝，撞擊到路口待轉區正在等待紅燈的機車，最後撞上圍牆才停止。撞擊力道之大，現場瞬間揚起大片塵土，車輛零件散落一地，特斯拉車頭幾乎全毀。

駕駛租借特斯拉，載著妻小從新北南下到墾丁遊玩，卻在路途中高速追尾水泥預拌車。（圖／TVBS）

目擊民眾表示，特斯拉車速非常快，有人認為是在飆車，而水泥車當時疑似正準備右轉，特斯拉就直接追尾撞上去。另一位目擊者也強調特斯拉車速很快，直接撞了上去。

事故中，26歲李姓男子開著租借的特斯拉，車上搭載著29歲的妻子和一對4歲的雙胞胎兒女，原本是從新北南下到墾丁遊玩，卻在途中發生意外。李姓駕駛被困在車內，當場失去呼吸心跳，雖經救護人員急救並送醫，仍回天乏術，至於駕駛妻子、孩子都意識清楚，沒有大礙，但李姓男子的妻子向警方表示，事發前她在車上睡覺，不知道事故是如何發生的。

車禍現場一片狼藉，特斯拉車頭近全毀，肇事原因還待釐清。（圖／攝自 恆春半島公共事務討論社團）

被波及的機車上一家四口情況堪憂，父母兩人傷勢嚴重需要轉院治療，可能面臨截肢風險，而他們6歲和7歲的兩個孩子幸運只有輕傷。警方正在調查是否為高速飆車或未注意前方路況所導致的事故，詳細原因有待進一步釐清。

