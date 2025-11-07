租特斯拉帶離婚妻出遊慶生釀1死7傷 目擊者：曾2度擦撞護欄
屏東恆春發生一起嚴重車禍，造成1死7傷的悲劇。事發於6號下午四點多，一輛從新北租來的特斯拉高速撞上水泥車，再波及一部停等紅燈的機車。26歲李姓駕駛為慶祝已離婚妻子5號生日，帶著4歲雙胞胎南下墾丁出遊，卻不幸身亡。被波及的機車上一家四口，雖然孩子僅輕傷，但夫妻雙方均雙腿開放性骨折，經手術後仍在觀察治療中。
事故現場畫面顯示，水泥車已準備停車時，後方白色特斯拉高速追撞，撞擊力道極大，猶如飛彈撞擊炸裂，瞬間揚起大量沙塵。特斯拉失控往前滑行，又撞到正在停等紅燈的四貼機車，造成騎士倒地不起，特斯拉車頭整個撞爛。熱心民眾見狀急忙上前救人，一名身穿黑衣的男子迅速打開車門，先將孩子抱下車交給一旁民眾，隨後再度鑽進車內救人。
救護車抵達後接手救援工作，但李姓駕駛已經沒了呼吸心跳，送醫後不治。目擊者表示，特斯拉在撞上水泥車前似乎已經失控，還曾兩度擦撞護欄。李姓死者的媽媽表示，兒子出門當天完全沒有告知要出去，現在不知道該怎麼辦，畢竟還有一個小孫女要照顧。
李姓死者生前經營搬家公司，四年前結婚並育有一對雙胞胎，去年又生下一女。雖然不久後與妻子離婚，但仍會帶著孩子出遊。被波及的蔡姓騎士夫婦在當地從事建築業，事發當時正要送6歲及7歲的女兒到安親班。雖然孩子只有輕傷，但夫妻兩人都有開放性骨折，一度考慮截肢。經過手術後目前仍在觀察治療中。這場車禍造成兩個家庭生活不再完整。
