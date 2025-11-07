租特斯拉載全家到墾丁玩! 衝撞"4貼機車"1死7傷
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導
屏東恆春鎮6日下午發生一起嚴重車禍。李姓男子開著租來的特斯拉，載著妻兒，一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。轎車駕駛當場死亡，妻子和兩名雙胞胎受傷送醫，而被波及的機車，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子則是輕傷送醫。
李姓男子開著租來的特斯拉載著一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。（圖／民視新聞）
監視器畫面錄下驚怵瞬間，水泥預拌車緩慢的前行，後方一台白色特斯拉直直從車屁股撞上去，甚至把水泥車剷了起來。從另一個角度看，還能聽到車輛的呼嘯聲，接著是撞擊聲，大到像爆炸，肇事的特斯拉整輛噴飛，失控撞上街口一輛停等紅燈的四貼機車。車禍現場，一片混亂，特斯拉整輛撞成廢鐵，車身幾乎被削掉一半。救護車到場，肇事駕駛受困車內，已經失去生命跡象，車子裡面也還有小孩，一個個被救出，機車上也有小朋友，全都被送往醫院。目擊民眾：「有人飆車，然後這台水泥車剛好要右轉，就直接追尾撞他後面，輪框在那裡啊。」遭撞水泥預拌車駕駛：「我剛要轉這邊，沒看到車直接撞上來，就又撞到那邊的機車。」
車禍現場一片凌亂，肇事的李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，送醫急救。（圖／民視新聞）
嚴重車禍發生在屏東恆春恆公路，6號下午4點多，26歲的李姓駕駛，開著租來的特斯拉，載著妻子和一對四歲的龍鳳胎，要去墾丁玩，卻高速追撞前方水泥預拌車，李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，而當時正值放學時間，機車是一對家長騎車接孩子放學，一家四口四貼，卻慘遭撞擊，爸爸媽媽腿部骨折，兩名孩子則是輕傷。恆春分局第四組組長陳憲峯：「造成汽車駕駛送醫不治死亡，其他乘客及機車駕駛，共3名大人及4名小孩輕重傷。」李姓駕駛家住台北，一家人開心租車南下出遊，卻發生憾事，為什麼沒有看到前方這麼大台的水泥預拌車，是否又是自動駕駛釀禍，警方還要再釐清。
