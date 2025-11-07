租特斯拉長征墾丁慶生！駕駛連環撞水泥車、機車亡 擇日再驗死因

特斯拉因撞擊力道過大嚴重毀損。

屏東恆春昨（6日）天傍晚發生死亡車禍，26歲李姓駕駛為了幫29歲前妻慶生，帶著一對4歲雙胞胎兒女，開著租來的特斯拉一路從新北南下墾丁，卻在台26線上高速追撞水泥預拌車，並彈飛撞向路旁4貼機車，李男當場無生命跡象送醫不治，今（7日）相驗因無法從外觀確認死因，將進一步安排電腦斷層。

恆春警方昨（6日）4時許獲報，恆公路臨近麥當勞路口發生嚴重車禍，監視器畫面顯示，特斯拉高速向前追撞水泥預拌車後，彈飛撞向一旁正在停等紅燈的33歲蔡姓騎士，機車上則載有蔡男妻子及7歲、6歲女兒。

特斯拉駕駛李男當場無生命跡象，被送往醫院搶救仍不治，李男前妻、4歲兒女則輕傷意識清楚，機車騎士蔡男及太太則雙腳開放性骨折，恐面臨截肢，目前仍在院治療，機車上的小姊妹則受輕傷。

據了解，李男和前妻另還有1名小女兒，出門當天並未告知家人要外出慶生，租來的特斯拉也是他第一次駕駛電動車，首次上路就從新北長征墾丁，是否因不熟悉操作，還是疲勞駕駛，都還有待檢警深入釐清肇因。今（7日）檢方相驗李男死因，但因無法從外觀判斷，將安排11日進行電腦斷層掃瞄確認死因。





