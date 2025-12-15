租用行動整鈔機洗錢52億 行銷投資公司負責人遭訴求刑5年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以多平台網路行銷保健食品、保養品、服飾等商品的欣福益行銷投資公司陳姓負責人，涉嫌以公司名義承租的行動整鈔機洗錢52.3億餘萬元，新北地檢署偵查後，今（15）日依違反洗錢防制法特殊洗錢罪，起訴陳男及欣福益，並對陳男求處最高刑度5年，併科5000萬罰金。

檢方起訴指出，陳男自113年3月起至114年8月間，接續收受無合理來源且與收入顯不相當共計52億3893萬餘元現金，並將之置入以欣福益公司等名義向保全公司承租之行動整鈔機內，再由保全公司以其公司名義將相當於該等款項之金額，匯入陳男指定的帳戶，隨即陳男再將之轉匯至國外，以此方式規避洗錢防制法對於達一定金額以上之通貨交易、對疑似犯洗錢罪之交易，應向法務部調查局申報程序規定。

新北檢預警中心接獲台灣高檢署發交可疑交易通報案件，由企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳佳伶指揮新北市刑大執行2 波搜索，拘提陳男到案，並查扣新台幣1千餘萬、台北市大安區等3處不動產。

檢察官審酌陳男到案後否認犯行，對於相關情節供述，避重就輕，並湮滅相關物證，且所涉洗錢金額高達52億3893萬餘元，致金融秩序危害甚深，嚴重破壞我國國際形象，建請量處有期徒刑5年有期徒刑，併科5000萬元罰金，以昭公信。

新北檢表示，本案係不肖業者以合法公司之名義，佯以業務之需而租用行動整鈔機遂行洗錢犯行之個案，相關單位應予重視並精進管理行動整鈔機之設置，以減少利用行動整鈔機進行洗錢行為之發生。

新北檢預警中心亦將落實執行臺灣高等檢察署所推行之「可疑帳戶預警中心機制」，透過相關之通報，斷阻不法金流，以穩定金融秩序。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

