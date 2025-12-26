租稅融資雙管齊下 經濟部：逾4萬中小企業員工加薪

（中央社記者曾筠庭台北26日電）經濟部今天發布「2025中小企業白皮書」，統計顯示截至去年底，國內中小企業家數達171.6萬家、就業人數919.4萬人，雙雙創新高，占全體企業家數98.87%、就業人口的79.29%，代表中小企業仍是支撐台灣經濟與就業的關鍵力量。

經濟部指出，透過增僱員工與員工加薪的租稅優惠及融資措施，合計已協助逾4萬名員工加薪，並帶動82億元保證融資。

經濟部今天召開「2025中小企業白皮書發布記者會」，由經濟部次長何晉滄主持。

根據經濟部中小及新創企業署統計，去年中小企業全年銷售額達31.1兆元，占整體企業銷售額51.99%，其中內銷金額27.9兆元、出口約3.2兆元，顯示中小企業仍以內需市場為主要支撐。去年新設中小企業約11萬家，服務業占比約83%、工業約16%，反映服務業仍是創業與成長主力。

出席記者會的中企署主任秘書李佳瑾表示，今年白皮書首度納入「中小企業營運觀測調查」，蒐集約1500份樣本，涵蓋製造業與服務業。調查結果顯示，中小企業最迫切的三大需求，依序為租稅減免或延後繳付、金融支持，以及節能設備汰換補助，反映資金與成本壓力仍是企業經營的主要挑戰。

李佳瑾指出，在「中小企業發展條例」及相關子法修正後，政府將「員工加薪」納入政策誘因，結合租稅與金融工具鼓勵企業調薪。統計顯示，增僱員工及員工加薪的租稅優惠方案，共吸引1366家企業申請，有3萬1769名員工受惠加薪。

此外，政府也同步提供「為員工加薪」的企業額外信用保證額度，加薪企業最高可申請新台幣3500萬元保證融資。截至目前，共有2787家企業申請，累計融資金額達82億元，平均加薪幅度9.6%，受惠加薪員工約1萬7545人。

透過政府鼓勵企業為員工加薪的相關優惠方案，受惠加薪的員工合計超過4萬人，顯示政府相關措施的正面成效。

何晉滄表示，中小企業家數與就業人口持續創新高，政府將持續作為企業後盾，透過租稅、融資及轉型輔導等政策「添加柴火」，協助企業因應國際情勢與關稅、淨零轉型等挑戰，並鼓勵中小企業善用資源、投入創新研發，發展具差異化與高附加價值的產品，以提升整體競爭力。

產業界也在會中分享政策成效，扣件業者金全益董事長王義方指出，面對成本上升、人才斷層與價格競爭激烈等壓力，企業藉由數位轉型與輔導計畫升級製程，有助化解營運痛點，為長期發展奠定基礎。（編輯：林淑媛）1141226