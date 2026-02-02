租約到期再關一家！家樂福大墩店2月底結束10年營業

統一企業接手家樂福後首波調整計畫出爐，台中大墩店將於2月底結束營業，同時全台家樂福招牌也將在今年中陸續更名。家樂福台中大墩店今（2）日透過粉絲專頁宣布，由於租約到期，將於2月28日晚間10時結束營業，結束在地長達10年的服務，消息傳出引發在地居民不捨。

家樂福大墩店將於2月28日熄燈。（圖／翻攝自Google街景圖）

家樂福大墩店結束營業公告指出，該店將營業至115年2月28日（週六）晚上22:00。顧客服務將由鄰近的文心店、青海店等量販店，以及大墩11店、南屯黎明店等超市，加上家樂福線上購物平台共同承接，以確保消費者權益不受影響。

對於大墩店結束營業的消息，當地居民表達了不同看法。有民眾感嘆：「有點不捨，從小到大的購物地方」，顯示該店在社區中的重要性；也有居民認為：「跟文心店太靠近了，結束不意外」，指出區域內門市重疊的經營困境。

台中10年家樂福大墩門市即將熄燈。(圖／翻攝自家樂福大墩店粉專)

統一企業在收購台灣家樂福後，已開始進行一系列調整。根據內部公告，家樂福將啟動全台更名計畫，預計2026年中起陸續更換所有量販與超市門市的招牌名稱。針對品牌更迭，家樂福向內部員工與消費者保證：「品牌更名不會影響員工權益，請大家放心」、「品牌更名不會影響顧客權益，請您放心」，並強調「品牌更名不會影響現行合作條件與模式」。

值得關注的是，家樂福在2025年已關閉桃園店、嘉義北門店、北投店及竹北店等４家門市，關店原因同樣為「租約到期」及「公司整體營運考量」。而台中大墩店成為2026年首間宣布結束營業的門市，顯示統一企業正積極調整家樂福在台灣的經營策略與門市布局。

至於家樂福更名後的新品牌名稱，公告中僅表示「將在適當時機宣布」，引發各界關注。此次大墩店結束營業與品牌更名計畫，被視為統一企業接手家樂福後的重要里程碑，也標誌著台灣零售通路市場的新一波變革。

