租約到期！高雄「金芭黎舞廳」今夜熄燈 舞小姐們將轉移

高雄知名的夜生活地標「金芭黎舞廳」將於今晚（1月16日）正式熄燈，結束其30多年的營業生涯。因租約到期，舞廳業者宣布所有大班小姐將於1月19日起轉移至「大世界舞廳」繼續服務。隨著這一地標的消失，許多高雄市民感到無比惋惜，紛紛表示這是「時代的眼淚」。

高雄知名的夜生活地標「金芭黎舞廳」將於今晚（1月16日）正式熄燈，結束其30多年的營業生涯。（資料照／中天新聞）

金芭黎舞廳位於苓雅區中山二路與四維四路口，最初名為「金蒂大舞廳」，自1990年代開業以來，曾與「大帝國」、「大世界」一同被譽為高雄三大舞廳。2009年，金芭黎舞廳進行大規模改裝並更名，樓內設有舞池及包廂，還曾經設有保齡球館，吸引了不少夜生活愛好者。

廣告 廣告

在2020年新冠疫情初期，金芭黎舞廳因一名舞小姐揭發一名未戴口罩的台商確診事件而受到關注，並因此被稱為「護國舞小姐」。如今，隨著租約到期，這個充滿回憶的場所即將畫上句點，活力得脊椎外科診所院長楊椒喬也在社交媒體上表達了對金芭黎舞廳關閉的感慨，認為這裡養活了許多家庭，讓人心碎。

金芭黎舞廳的公告表示，營業至今（1月16日）止，並感謝顧客多年的支持。

延伸閱讀

學測明天登場！大考中心：全台試場不開冷氣

老字號火鍋店「稻葉山城」2月底熄燈！陪伴中壢10年畫下句點

每人領1萬！發放振興經濟禮金效應 澎湖白沙等3鄉加碼