租約條約「不如直接擁有」？！川普拋「買下格陵蘭」構想...傳美擬每人發最高10萬美元收買

美國總統川普（Donald Trump）接受《紐約時報》專訪時指出，「丹麥屬地格陵蘭必須成為美國的一部分」。《路透社》則引述4名知情人士說法，指出美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性現金，作為說服其脫離丹麥、加入美國的方案之一。

格陵蘭位處美國、歐洲、中國與俄羅斯海軍行動的關鍵戰略交會點。根據《紐約時報》報導，川普認為，僅行使美國在1951年條約下重新啟用早已關閉軍事基地的權利還不夠，他以房地產大亨的角度談論格陵蘭，直指「所有權非常重要」。

廣告 廣告

針對「為何必須擁有格陵蘭」？川普回應，「我覺得這在心理上是成功所必須的」。他認為，所有權能帶來一些東西，「而這些是租約或條約做不到的，所有權能提供你僅靠簽署文件無法獲得的東西與要素」。

而根據《路透社》報導，美方討論向格陵蘭居民發放現金的具體金額與支付方式仍不明確，但2名消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員已討論，「每人可能發放介於1萬美元至10萬美元（台幣約31.8萬元至318萬元）之間的金額」。

《路透社》指出，有知情人士透露，自川普一年前就任之前，幕僚內部便已開始討論如何取得格陵蘭，「在美軍突襲擒獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，相關討論再度出現急迫感」。

《路透社》報導，白宮幕僚渴望把擒獲馬杜洛行動帶來的動能，延續至實現川普其他長期地緣政治目標。有知情人士指出，關於一次性付款的內部討論並不是什麼新鮮事，但近來已變得更加認真，幕僚也開始考慮更高的金額，「其中，每人10萬美元、總額接近60億美元（台幣約1910億元），已成為一個實際可行的選項」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

直言「不受國際法約束」！川普信心喊：在我任內「習近平不敢攻擊台灣」

川普擬2027年國防預算「增加50%」！汪浩指「針對中國的結構性壓力」：若跟進「軍費膨脹、科技封鎖、經濟失速」會接踵而至