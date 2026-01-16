租補到手卻要求「繳回」他被追討11萬崩潰：哪來那麼多

租補遭追回。（示意圖／東森新聞）





行政院自2022年推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，並於2023年升級為「租金補貼2.0」，放寬申請資格、下修年齡至18歲，讓不少租屋族與大學生受惠；不料近日陸續傳出民眾收到公文，要求追回過去已核發的補助款，金額動輒數萬元甚至超過10萬元，引發不小反彈。

多名網友在社群平台Threads分享自身遭遇，指出近期被通知需繳回過去3年的租金補貼，有人被追討5萬元，也有人一次被追回逾11萬元，直呼「年終都不夠繳」、「過年心情全沒了」。相關貼文曝光後，迅速引發討論，顯示並非單一個案。

對此，台中房產顧問蕭勝宏指出，補助遭追回多半與「資格不符」有關，常見兩大原因包括：一是房屋稅率未登記為「住家用稅率」，二是建物謄本上的主要用途不符合規定，未標示為「住」、「農舍」、「套房」或「公寓」等可居住用途。他提醒，審查時關鍵在於用途登記是否含有「住」字，若不符卻仍領取補助，後續被追討時，往往需一次全額繳回。

許多民眾在社群平台表示「討回的政策真的很扯很擾民，修法後再追回，跟強盜有什麼不同」、「被討兩年份，申訴沒有用」、「我被追討11萬多，我去哪生錢啊⋯⋯有人申請過分期繳納嗎？」、「昨天收到通知要繳回4萬6」、「審核是你，討回也是你」。

國土署：返還困難可分期付款

內政部國土管理署表示，目前租金補貼案件中僅占整體核定案件的1.3%。國土署說明，溢領情形多半源自申請人資格或租屋狀況出現異動，包括取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡，或家庭成員名下持有自有住宅等，屬於制度查核後依法追回的正常程序。

國土署也提醒，租金補貼查核機制已串接戶政、地政及財稅等系統，若申請人資格或租屋情況有變動，應主動通知所在縣市政府並檢附相關文件，以降低溢領與補繳風險，保障自身權益。若確有返還困難，民眾也可循協議機制申請分期或延長繳還期限。國土署強調，申請補貼時即已明確告知相關規定，未來也將持續透過跨部會資料比對與大數據分析，精進審查與查核作業，避免溢領情形發生。

