租賃住宅全聯會第三屆理事長交接 劉貞君宣示「共築安居台灣」新願景
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（簡稱租賃住宅全聯會）於10月29日假台北典華旗艦館舉辦第三屆理事長交接暨理監事授證典禮。第一、二屆理事長鄭俊杰正式將印信交接予新任理事長劉貞君，象徵全聯會邁向新階段，典禮在貴賓雲集與全國地方公會理監事代表的共同見證下圓滿成功。
根據主計總處2020年人口及住宅普查，全國租用住宅約87.6萬戶，加上大專校院校外租屋學生約22.9萬戶，全台租屋規模估達110萬戶，租屋人口超過300萬人。換言之，每八位國民就有一人靠租屋生活，如此龐大的租屋族群能否安居已成為社會關鍵議題，正是全聯會存在的使命核心，也是社會安定的重要基石。
新任理事長劉貞君在典禮上特別以「使命與願景，共築安居台灣」為題發表就職演說，分享過往曾協助一戶弱勢家庭尋覓合適住所的感動故事，這段經歷讓他深刻體會到「安居」對許多人而言並非理所當然，而是值得全力以赴的社會目標。正如孔子說：「居之安，則志之成」，也唯有人民安居，社會方能安定長遠。劉貞君強調，未來全聯會不僅是房東與房客之間的橋樑，更肩負守護居住尊嚴與推動誠信租賃的社會責任，讓租屋也能成為充滿安全感與溫度的生活選擇。
劉貞君展望未來，以「租賃服務不只是仲介行業，而是社會責任的延伸。」為願景核心，提出三大推動方向，打造亞洲最具信任度的租賃市場：
一、制度化：建構誠信租賃資料庫，強化公會認證機制。
二、專業化：每年滾動式與時俱進檢討優化證照班題庫及導入更多實務經驗，藉此培育更多的租賃市場後輩，提升整體的服務品質。
三、社會化：深化與地方政府與中央、各地方公會的租賃住宅政策的密切合作。
同時，全聯會設有營業保證基金管理制度，保障出租方與承租方權益，守護雙方交易安全與信任，另外為使民眾能輕易辨識受保障業者，全聯會也將持續推動認證標章制度，提升市場信任度，讓產業機制更完善！
劉貞君最後引用並改寫美國總統甘迺迪名言：「不要問租屋市場能變成什麼樣，要問我們能為租屋市場做什麼。」他也呼籲全體業者攜手以專業築夢、以誠信立業、以熱情前行，共同打造一個讓每個人都能安心生活、讓社會更加穩定的安居台灣。
