租賃公會首度攜手台大辦產學座談 學界肯定助中小企因應關稅衝擊
在全球關稅重新談判壓力升高、國內銀行對中小企業放款成長趨緩之際，台北市租賃商業同業公會首度與台灣大學展開產學合作，日前攜手台大公共經濟研究中心與臺灣韌性社會研究中心，於台大社會科學院舉辦產學研究座談會。學界普遍肯定租賃業在關稅與地緣政治衝擊下，對中小微企業所發揮的關鍵金融中介功能，同時也建議透過完善法規與監理架構，以防範潛在的系統性金融風險。
座談會以「關稅壓力下租賃業如何精進企金融資支持產業發展」為主題，由中租控股策略長廖英智擔任會議主席與引言人。與會學者包括台大國發所教授暨歐盟莫內講座、公共經濟研究中心執行長葉國俊，中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤，台灣金融研訓院副研究員謝順峰，以及中山大學中國與亞太區域研究所副教授林雅淇等人，並有租賃公會代表出席交流。
廖英智指出，租賃業在整體金融體系中扮演補位角色，特別是在中小企業面臨銀行授信門檻與資金缺口時，能提供更具彈性與產業導向的融資方案，協助企業完成設備投資與轉型升級。
他以中租控股為例說明，透過深入理解不同產業鏈需求，提供客製化融資服務，並將相關經驗輸出至中國大陸與東協市場；同時也在災害發生時，對受災企業提供展延與協商機制，展現金融韌性與社會責任。
中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤分析，全球關稅政策變動與地緣政治風險，使中小企業同時承受庫存壓力與供應鏈重組帶來的資本支出負擔，但傳統銀行授信偏向保守，反而加劇企業資金周轉困難。相較之下，租賃業以「物權導向」為核心，只要設備具備變現價值即可作為融資基礎，並在跨國授信與海外設廠資金支援上具備相對優勢，成為台商因應供應鏈移轉的重要後盾。
台灣金融研訓院副研究員謝順峰指出，中小企業占全台企業家數近99%，提供約八成就業機會，是台灣經濟與社會穩定的基石。然而，近期在國際對等關稅與匯率波動影響下，石化、紡織、工具機等傳統產業出口表現明顯承壓，與半導體產業形成落差。此時租賃業透過多元資金來源與風險吸收能力，協助企業更新設備與維持營運，不僅具備普惠金融意涵，也有助於穩定就業與縮小社會落差。
中山大學中國與亞太區域研究所副教授林雅淇林雅淇則指出，租賃業具備高度彈性，可依不同企業規模提供即時資金支持，在關稅與地緣政治不確定性升高之際，有助於緩解企業償債壓力並維持正常營運，對穩定就業市場發揮實質社會功能。
台大公共經濟研究中心執行長葉國俊葉國俊提醒，社會輿論往往聚焦於租賃業的個別負面案例，容易以偏概全，影響產業整體形象。未來業界應透過更完整的數據與追蹤研究，具體呈現租賃金融對中小企業存續與經濟穩定的實際貢獻。事實上，主管機關對租賃業的監理重點在於防範系統性金融風險，而非否定其存在價值，產業溝通應回歸風險控管與制度健全。
與會人士認為，此次產學座談有助於建立分析框架，釐清租賃業在關稅壓力下的政策定位，並為未來精進租賃融資機制、協助傳統產業轉型，提供具體研究與政策建議方向。
更多太報報導
快訊／優於預期！去年12月外銷訂單762億美元 第3度創單月新高 全年7437.3億美元
英業達AI伺服器再拼2位數增！ 資本支出翻倍10億歷年最高、ASIC高成長
超狂年薪460萬！Google子公司在台徵人「門檻超低」 粉專曝「神級亂鬥」真相
其他人也在看
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 76
【Follow法人】誰在拱？三大法人連袂砍台股154億元 外資續賣超近40億元
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 7
9百萬位受益人笑呵呵！43檔台股ETF創新高 這檔ETF衝逾14％
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共9,933,837位受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板
記憶體族群今（20）日盤中全面重挫，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）以及威剛（3260）一度觸及跌停，隨後跌幅快速收斂。力積電（6770）盤中則是出現急拉翻紅，終場收漲停價68.2元，雖被關禁閉，仍爆出19萬1,992張大量，還有1.4萬張買不到。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 17
南亞科飆250元創高！美光收購力積電記憶體再飆揚？ 「這4檔」後市同步看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體廠之一的美光（Micron）宣布將以18億美元收購力積電（6770）的苗栗銅鑼P5晶圓廠，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17
暴力配9元！00830除息首日填息35% 逾12萬人2/12領錢
採年配、受益人數逾12萬的國泰費城半導體00830今（20）日迎來除息，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，盤中一度來到59.05元，填息三成五。由於每股「暴力配息9元」、年化殖利率將近14%，日前也在社群上引起討論；也就是在1月19日之前買進或是持有一張的投資人，可以領到9,000元現金股利，股息將於2月12日入袋。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 3
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
漲一根跌半根！這電源廠遭大股東處分2.2萬張 八大公股救駕5176萬入袋千張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日收31,639.29點，漲230.59點或0.73%。八大公股昨日買超32.37億元，買超前十大個股，包括6檔電子股和4...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 26
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 6
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
3檔ETF大換血！最狂增刪逾40檔 00912增南亞科踢萬海
3檔ETF換股！其中，2025年績效衰退幅度雙位數，居ETF末段班的富邦臺灣中小50 ETF（00733）、FT臺灣Smart（00905）兩檔一次汰換30檔以上成分股，堪稱大換血。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
熱門股／美光買力積電廠房 記憶體5強新報告曝
摩根士丹利在最新的「大中華半導體」產業報告中指出，目前並無理由對舊世代記憶體（Legacy Memory）的市況轉向悲觀。受惠於主要記憶體廠商將產能大幅挪移至高頻寬記憶體（HBM），預期舊世代產品的供需缺口將進一步擴張。基於此趨勢，大摩宣布全面上調五家相關台灣半導體廠的目標價，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）以及力積電（6770），並同步重申「優於大盤」的投資評等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
5飆股出列！外資最寵它！ 金寶「爽嗑雙題材」5天炸噴47.8%「注意1變數」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導護國神山台積電（2330）法說報喜股價衝高，加上台美關稅底定，台股刷新歷史紀錄，站上「三萬一」大關！老牌電子代工大廠金寶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
盧特尼克放話 記憶體廠不赴美 祭100％關稅
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日出席美光紐約州新廠動土典禮時再度放話，聲稱不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨100％關稅。根據科技新聞網站Wccftech表示，該威脅首當其衝就是瞄準韓國三星和SK海力士，至於台灣的南亞科和華邦電也恐將面臨麻煩。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 5