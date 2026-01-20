租賃公會首度攜手台大辦產學座談 學界肯定助中小企因應關稅衝擊

台北市租賃商業同業公會日前攜手台大公共經濟研究中心與臺灣韌性社會研究中心舉辦產學研究座談會。租賃公會提供



在全球關稅重新談判壓力升高、國內銀行對中小企業放款成長趨緩之際，台北市租賃商業同業公會首度與台灣大學展開產學合作，日前攜手台大公共經濟研究中心與臺灣韌性社會研究中心，於台大社會科學院舉辦產學研究座談會。學界普遍肯定租賃業在關稅與地緣政治衝擊下，對中小微企業所發揮的關鍵金融中介功能，同時也建議透過完善法規與監理架構，以防範潛在的系統性金融風險。

座談會以「關稅壓力下租賃業如何精進企金融資支持產業發展」為主題，由中租控股策略長廖英智擔任會議主席與引言人。與會學者包括台大國發所教授暨歐盟莫內講座、公共經濟研究中心執行長葉國俊，中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤，台灣金融研訓院副研究員謝順峰，以及中山大學中國與亞太區域研究所副教授林雅淇等人，並有租賃公會代表出席交流。

廖英智指出，租賃業在整體金融體系中扮演補位角色，特別是在中小企業面臨銀行授信門檻與資金缺口時，能提供更具彈性與產業導向的融資方案，協助企業完成設備投資與轉型升級。

他以中租控股為例說明，透過深入理解不同產業鏈需求，提供客製化融資服務，並將相關經驗輸出至中國大陸與東協市場；同時也在災害發生時，對受災企業提供展延與協商機制，展現金融韌性與社會責任。

中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤分析，全球關稅政策變動與地緣政治風險，使中小企業同時承受庫存壓力與供應鏈重組帶來的資本支出負擔，但傳統銀行授信偏向保守，反而加劇企業資金周轉困難。相較之下，租賃業以「物權導向」為核心，只要設備具備變現價值即可作為融資基礎，並在跨國授信與海外設廠資金支援上具備相對優勢，成為台商因應供應鏈移轉的重要後盾。

台灣金融研訓院副研究員謝順峰指出，中小企業占全台企業家數近99%，提供約八成就業機會，是台灣經濟與社會穩定的基石。然而，近期在國際對等關稅與匯率波動影響下，石化、紡織、工具機等傳統產業出口表現明顯承壓，與半導體產業形成落差。此時租賃業透過多元資金來源與風險吸收能力，協助企業更新設備與維持營運，不僅具備普惠金融意涵，也有助於穩定就業與縮小社會落差。

中山大學中國與亞太區域研究所副教授林雅淇林雅淇則指出，租賃業具備高度彈性，可依不同企業規模提供即時資金支持，在關稅與地緣政治不確定性升高之際，有助於緩解企業償債壓力並維持正常營運，對穩定就業市場發揮實質社會功能。

台大公共經濟研究中心執行長葉國俊葉國俊提醒，社會輿論往往聚焦於租賃業的個別負面案例，容易以偏概全，影響產業整體形象。未來業界應透過更完整的數據與追蹤研究，具體呈現租賃金融對中小企業存續與經濟穩定的實際貢獻。事實上，主管機關對租賃業的監理重點在於防範系統性金融風險，而非否定其存在價值，產業溝通應回歸風險控管與制度健全。

與會人士認為，此次產學座談有助於建立分析框架，釐清租賃業在關稅壓力下的政策定位，並為未來精進租賃融資機制、協助傳統產業轉型，提供具體研究與政策建議方向。

