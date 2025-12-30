租賃專法修法 業者籲平衡3方權益

包租代管市場逐漸成熟，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）昨天提出明年產業發展方向，理事長劉貞君表示，規畫推動三項新制度，期望從制度面強化租屋市場的信任基礎，改善長期存在的資訊不透明與風險疑慮。

針對內政部提出的「租賃住宅市場發展及管理條例（租賃專法）」修法草案強化租期保障、限制漲幅等方向，劉貞君指出，「市場不會說謊」，需平衡租客、房東、業者三方權益，否則缺乏配套會導致房東退場、租金上升。

租服全聯會提出的三項制度，就是希望能建立租賃市場各方的信任度。第一項為「優良房客認證制度」，透過可驗證的履約紀錄，讓守法、穩定繳租的租客更容易被市場辨別，也有助房東提升出租意願，進而穩定租屋供給。其次是規畫建置「全台租屋平台」，作為非商業性、可信賴的租屋資訊入口。劉貞君說，該平台將由公會體系共同規範，僅限合法租賃業者上架，並可查詢租賃條件與服務內容，藉此解決現行租屋資訊分散、真假難辨的問題，降低租屋雙方的資訊落差。

第三則是重新調整租賃服務的評價標準。租服全聯會表示，未來不再單以成交件數作為主要指標，而是更重視服務品質、守法精神、風險管理及社會責任，並透過制度與訓練，讓專業、守法的業者在市場中被看見。

從市場數據觀察，租賃住宅代管產業已呈現穩定成長。截至十一月底，全國租賃住宅服務業會員數達兩千八百多家，年增百分之廿九；租賃住宅管理人證照數增到近五千張，年增百分之卅七，顯示產業正逐步走向制度化與專業化。

至於外界關注的租屋違約風險，據統計六都近三年超過十一萬件出租案件中，包含欠租、到期不搬遷及破壞房屋等異常情形，占比僅百分之二點一。顯示合法租賃業者有助於市場安心發展。

