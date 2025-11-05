租賃新制通過在即 房東面對租霸成討論焦點

內政部9月18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，提出3大重點，包含保障房客三年租期、限制續約租金漲幅，以及強化出租雙方權益保障。修法目的在穩定租屋市場、提升居住保障；不過，實務面是否能兼顧房東利益、維持市場供給，仍引發業界討論。

台北市不動產建築開發公會理事長陳勝宏指出，政策出發點雖在保障居住正義，但限制租金漲幅長期可能抑制供給，導致房東出租意願下降，反而推升新租客租金。

「租賃政策需要的是增加供給與合理補貼，而非政府過度干預。」他強調，地價稅、房屋稅增加，若租金漲幅無法反映成本，將使租賃市場僵化，影響租屋供給。

其中，「保障三年租期」部分，更可能重現類似過去「375減租條例」的緊張關係；陳勝宏建議納入例外條款，例如遇到都市更新、危老重建必要拆遷時，應思考如何保障屋主與承租人權益的銜接。

此外，陳勝宏分析，租賃糾紛常需耗時訴訟處理，若房東面臨不配合搬遷或拖延，短期內難以回收資金；且租客並非全然弱勢，租屋市場亦存在「租霸」現象，修法應兼顧雙方權利與責任。若修法要達成「穩定租屋市場」與「促進長期供給」的目標，應該儘量追求對等平衡，制度設計也需要考慮更加周全，避免短期政策產生長期副作用。（陳瑀倫）