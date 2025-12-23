租賃條例修法盼維護租屋市場穩定 內政部將洽司法院協商「租霸下車條款」

台北市租賃住宅服務商業同業公會今天(23日)召開年終記者會指出，政府近期啟動《租賃住宅市場發展及管理條例(簡稱租賃條例)》修法，未充分聆聽民間建言，並直言修法恐影響租屋市場運作。對此，內政部今天發布新聞稿表示，本次推動修法的目的主要在於維護租屋市場穩定，同時保障善良房東與房客雙方的權益，修法內容已納入不良房客的退場機制，並對於不良房東也訂有相應的罰則規範，並無偏袒或過度干預市場。

內政部說明，本次修法在維護房客權益部分，除了保障房客申請租金補貼、遷入戶籍及申報所得稅租金支出等合法權益之外，也在租期與租金方面加以規範，希望讓好房客能夠安心穩定居住；在維護房東權益部分，本次修法針對屢次欠租或惡意霸占、不返還房屋的不良房客訂有退場機制，希望讓好房東也能夠放心出租，一同建立互信共贏的租屋環境。

內政部進一步指出，如果房客欠租累計達2個月租額，經催告終止卻仍拒絕搬遷，針對這類不良房客，本次修法也特別增訂「租霸下車條款」，只要租約經過公證，且約定以匯款方式繳租，房東即可依《公證法》規定直接送請法院強制執行，以減少房東訴訟時程，加速不良房客遷離；對此，內政部表示會與司法院就《公證法》及強制執行作業進行協商，希望未來可透過契約公證與強制執行機制，降低租賃糾紛風險。

內政部強調，目前正持續蒐集各界修法意見，內政部將以穩健、漸進方式推動《租賃條例》修法、完善租屋制度，讓租屋市場發展更公平穩定。