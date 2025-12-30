租賃業家數年增29%！租服全聯會：修法缺配套恐現「2副作用」

劉貞君表示，現行修法草案立意在於穩定租屋關係，但制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致「供給退場」、「租金反而承壓上升」2大問題。（圖／林榮芳攝）

全台租屋人口突破300萬，包租代管市場規模持續推升。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）今（30）日公布《2025全台包租代管產業調查報告》，理事長劉貞君指出，近年在制度日趨完備與專業化推動下，租賃市場正從「拚量」轉向「拚穩定與品質」，他也直言，租賃專法修法若忽略房東風險與配套，恐引發「供給退場」與「租金上升」的副作用。

截至11月底，全國租服全聯會會員家數達2,829家，較2024年底增加642家，年增率高達29%。劉貞君表示，這代表更多依法立案、制度化經營的業者投入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，市場正形成正向循環。租服全聯會期盼，以專業與制度支撐，翻轉過往資訊不對等與風險偏高的租屋環境，讓「住得好、走得遠」不只是口號，而是居住安全與社會責任的具體實踐。

面對內政部推動的修法草案與包租代管政策第五期啟動，劉貞君指出，制度改革應平衡租客、房東與業者三方權責，避免行政負擔過重，導致市場供給反向收縮。

他指出，現行修法方向包括強化長租保障、限制續約租金漲幅及拉高收回規範，立意良善，但若忽略房東風險與配套，恐引發「供給退場」與「租金上升」的副作用。

「市場不會說謊，只會依制度行動。」劉貞君強調，修法的關鍵不在於方向正不正確，而在於是否讓房源願意留下來，形成對租客真正有利的長期穩定循環。

目前全台包租代管戶數已突破10萬戶，內政部國土署日前提出將以稅賦優惠誘因引導更多空屋釋出。租服全聯會對此表達支持，認為當政策能有效帶動空屋投入市場，市場供需將更趨穩定，社宅包管政策的核心價值也能落實。

展望2026年，租服全聯會將推動三項創新制度，強化租賃市場信賴基礎。其中包括「優良房客認證」制度，讓信用良好的租客能被看見，也協助屋主降低風險、提升出租意願；另將推出全國公會自律平台「聯租網」，採非商業性質運作，集中合法業者與可查證案件，改善現行租屋資訊分散與真偽難辨等問題。

劉貞君強調，健全租賃市場是產官學共同目標，租服全聯會將持續以第一線實務回饋政策，透過透明制度與專業服務，讓市場向「穩定、安心、可長可久」邁進。

