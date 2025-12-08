租賃車未拔𫓂匙 32歲男涉竊一路到基隆警兩小時逮人

cnews204251208a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名林姓男子，駕駛公司的租賃小客車，疑在新北市汐止區新昌路一帶，下車時疏忽未拔鑰匙，沒想到返回時，車輛已不翼而飛。汐止警分局表示，轄區汐止派出所員警，獲報立即調閱監視器畫面追查，並根據車輛定位，一路追到基隆市暖暖區，當場逮捕32歲蘇姓竊嫌，而且清查發現，蘇嫌涉及多起竊盜案件，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦，並建請士林地檢署聲請羈押獲准。

警方表示，當天上午10時30分許，林男駕駛公司的租賃小客車，到汐止區辦事，將車輛臨停在新昌路一帶，下車時卻忘記拔鑰匙，10分鐘後返回時，竟發現車輛不見了。汐止派出所員警獲報後，立即調閱周邊監視器畫面追查，發現車輛被1名身穿黑衣、戴鴨舌帽的男子開走，員警迅速聯繫租賃公司，調閱失竊車輛行車軌跡，確認失竊車已前往基隆市暖暖區一帶，立即動身前往追查。

警方表示，當天中午約12時30分許，員警在基隆暖暖區源遠路旁，發現臨停的失竊車，見蘇姓駕駛下車穿越道路，旋即上前依竊盜現行犯當場逮人。清查發現蘇嫌涉及多起竊盜案件，即依竊盜罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並建請士林地檢署聲請羈押獲准。

汐止警分局提醒，民眾下車時，養成「拔鑰匙、鎖車門、帶貴重物」的習慣，以避免車輛遭竊。警方會持續加強巡守，守護民眾財產安全。

照片來源：新北市警方提供

