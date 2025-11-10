租賃車桃機違規載客不服攔檢逃逸 航警局依法開罰

（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）桃機9日發生違規載客租賃小客車不顧攔查加速逃逸險衝撞員警案，航警局今天表示，將通知駕駛人與違規攬客行為人到案，依違反公路法、道路交通管理處罰條例等函請開罰。

民眾在社群網站發布1段桃園國際機場第二航廈的影片，畫面中1輛租賃小客車疑似違規載客，但在航空警察局員警上前要求停車受檢時，駕駛不顧後車廂尚未關妥竟加速逃逸，更與攔查的員警驚險擦身後駛離，引發民眾議論。

航警局保安警察大隊第二隊隊長林威邵接受媒體聯訪表示，9日下午2時30分許，保安大隊警員於第二航廈西三路，發現1輛租賃小客車於轉角畫設紅線處所，載運列管違規攬客行為人所招攬旅客，現場員警立即上前要求停車受檢，但小客車駕駛心虛拒檢駕車逃逸，考量現場員警及旅客安全，因此未強制攔停車輛。

航警局說，針對駕駛人與違規攬客行為人共同違法載客，後續將通知2人到案說明，並依違反公路法函請桃園市政府交通局裁處新台幣9000以上9萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照1個月至3個月；違規招攬旅客行為，依違反民用航空法規定，函請民用航空局裁處5000元以上2萬5000元以下罰鍰。

另外，車輛於紅線違規臨時停車、不服警察指揮稽查、未依規定使用方向燈及跨越槽化線等交通違規行為，均已依違反道路交通管理處罰條例製單，得裁處1萬2400元至3萬6000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

航警局表示，為維護航廈秩序，保安大隊全日都會編排取締違規攬客勤務，統計今年1月至11月，共計取締違反道路交通管理處罰條例3027件，公路法353件，民用航空法209件，將持續加強巡視入境大廳及周邊範圍，以遏制類似情形發生。提醒民眾切勿乘坐非法攬客車輛以保障自身安全。

今年9月20日，航警局員警也在桃園機場外攔查違規攬客業者時遭駕駛拒檢、衝撞，車上香港籍旅客甚至摔出車外、險遭輾壓，警方連開8槍制止、無人中彈，逮捕駕駛依法送辦。（編輯：方沛清）1141110