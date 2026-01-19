租賃車欲停車操作不慎暴衝人行道 騎士險遭波及

台北市 / 綜合報導

一名王姓駕駛開著租賃車，行經台北市南京東路二段，疑似因為操作不慎暴衝，整台車爬上人行道撞上燈桿，車尾又掃到停在路邊的機車。當時還有機車騎士準備牽車，差一點點就被波及。

白色租賃車放慢車速緩緩靠右，但速度突然變快爬上人行道接著向前衝，撞到路邊燈桿，整台車轉向用力彈了一下，車屁股掃倒後方車格的機車才停下，當時還有騎士準備牽車，只差一點點的距離，好險沒有被波及，附近民眾聽到聲響，紛紛跑出來探究竟。

廣告 廣告

車禍現場鄰近銀行3C商場和超市，所幸當時沒有路人行經，至於燈桿被撞擊底座歪了一邊，停車格內還有一輛機車，車殼裂開零件裸露，車禍就發生在昨(18)日下午，王姓駕駛開著租來的轎車，沿南京東路2段行駛，準備進入右側的貨車裝卸區停車時，整台車往前衝上人行道，先撞及路邊燈桿，車尾再碰撞多台機車，所幸駕駛臉部挫傷，乘客也只有手部挫傷沒有大礙。

租賃車的輪胎像洩了氣的皮球，右側車身也有刮痕，保險桿更是被掀了開來，駕駛和乘客看到東倒西歪的機車，站在車子旁邊驚魂未定，台北市交通警察大隊中山分隊小隊長陳佳霖說：「駛入右側貨車裝卸區停車時，因操作不慎，車輛往前暴衝駛上人行道，駕駛酒測值為0。」駛入右側貨車裝卸區停車時，因操作不慎車輛往前暴衝駛上人行道，駕駛酒測值為0，畢竟租賃車不像自家車來得熟悉，警方也呼籲停車時應放慢速度，確認行車檔位後再操作比較安全。

原始連結







更多華視新聞報導

人行道迴轉！騎士疑貪方便與人爭道 路人轟：太危險

小型煙火秀？台中市區路口 民眾於人行道施放煙火

新營圓環人行道劃停車格引議 南市府：滾動式檢討

