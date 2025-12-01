租賃車自撞安全島！ 駕駛肇事「棄車逃逸」畫面曝
1日早上7點多，高雄發生一起自撞車禍。一輛深灰色自小客車撞上安全島，車頭幾乎全毀，板金凹陷、零件散落一地，連車牌都快掉下來。警方到場時發現肇事駕駛不見蹤影，調閱監視器後確認男子棄車徒步逃逸，引發外界質疑是否因酒駕或毒駕心虛落跑。
目擊民眾表示，當時現場傳出巨大撞擊聲，嚇得手都在發抖，立即報警。民眾指出，駕駛當時並沒有下車，後來趁四下無人時離開現場。
事故發生時正逢上班尖峰，民族二路與八德一路口車流本就壅塞，再加上肇逃事故，更造成短暫塞車。警方調查後發現，涉案車輛為租賃車，目前已聯繫租賃公司釐清駕駛身分與相關狀況。
後續警方將依道交條例開罰肇事未依規定處置3000元，並吊扣駕照1至3個月。所幸事故未造成傷亡。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
「聽到爆炸聲」深夜民宅冒火 公寓民眾受困、翁嗆傷
獨家／夯景點狂拍百張、不給入框還瞪人 網熱議：顧人怨
獨家／做白工！清潔隊員把廚餘偷倒回垃圾車 民眾氣炸
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 22 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 16 小時前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 51 分鐘前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 1 天前