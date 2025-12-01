租賃車自撞安全島！ 駕駛肇事「棄車逃逸」畫面曝

早上7點多，高雄發生一起自撞車禍。（圖／東森新聞）





1日早上7點多，高雄發生一起自撞車禍。一輛深灰色自小客車撞上安全島，車頭幾乎全毀，板金凹陷、零件散落一地，連車牌都快掉下來。警方到場時發現肇事駕駛不見蹤影，調閱監視器後確認男子棄車徒步逃逸，引發外界質疑是否因酒駕或毒駕心虛落跑。

目擊民眾表示，當時現場傳出巨大撞擊聲，嚇得手都在發抖，立即報警。民眾指出，駕駛當時並沒有下車，後來趁四下無人時離開現場。

事故發生時正逢上班尖峰，民族二路與八德一路口車流本就壅塞，再加上肇逃事故，更造成短暫塞車。警方調查後發現，涉案車輛為租賃車，目前已聯繫租賃公司釐清駕駛身分與相關狀況。

後續警方將依道交條例開罰肇事未依規定處置3000元，並吊扣駕照1至3個月。所幸事故未造成傷亡。

