租賃車自撞橋墩！駕駛負傷落跑曝 警疑酒駕上路

高雄市 / 綜合報導

高雄市今（1）日發生一起轎車自撞橋墩的事件，但警消趕到現場處理時發現，駕駛居然早就落跑，警方調查車故事輛是租賃車，在發現車上也沒有查獲違禁品，懷疑駕駛是酒駕上路，目前警方也已經著手追查這位逃之夭夭的駕駛。

跑跑跑向前跑， 女子 慌慌張張，往馬路中央大步狂奔，邊跑還不時東張西望，就算前面有機車他也不閃開，照樣向前衝，會這麼著急，全是因為就在剛剛她自撞橋墩，但第一個反應不是等警方到場，而是棄車逃逸。目擊民眾VS.記者說：「她跑過去那邊，(差不多幾歲)，30多歲。」

車禍發生在這個月1日，高雄民族二路與八德一路口，轎車車頭幾乎全毀，車窗玻璃也因為猛烈碰撞，變成蜘蛛網狀，車殼零件四散一地，可見當時撞擊力道之大，附近民眾說：「碰一聲好大聲喔。」附近民眾說：「一開始看到的時候是沒有出來的。」附近民眾說：「之後我去刷牙後出來，怎麼門開開的，我打電話(報警)，腳和手都在抖。」

救護人員獲報後急忙到場協助，沒想到打開轎車車門，發現安全氣囊已經爆開，車內物品也東倒西歪，但最重要傷者卻不翼而飛，警方也立即著手追查，已經逃之夭夭的駕駛，高雄中正所所長張順凱說：「經酒測確認周女酒精濃度超過法定標準值，經報請檢察官認周女涉嫌酒後駕車，全案將依公共危險罪準現行犯，移送高雄地檢署偵辦。」

事後警方調閱監視器，查出肇事轎車是租賃車， 目前警方也已經查獲女子 ， 至於詳細肇事原因， 還有待進一步調查 。

