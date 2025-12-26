租賃3法修正未徵詢 挨批欠配套

政府推動租賃3法修法，未徵詢業界及消基會意見，引發政治凌駕專業的質疑，有學者透露，這可能是大罷免後轉移焦點的動作，修法上，由上而下，事務官一開始還很意外！台北租服公會更直指政府管太多了，不宜過度干預市場自由機制。

內政部「租賃專法修法4大方向」包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼」、「免費法扶處理租屋糾紛」。其中，租約綁3年可1年1續，未繳租約不受其保障，租金漲幅部分，不得超過當月房租指數年增率。

台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長林政緯表示，政府推動租賃3法卻未聆聽民間建言，修法應重於租霸惡意違約，及公證法與強制執行兩大問題，至於限制租期、租金漲幅等，政府真的管太多，理應再三思，不宜過度干預市場自由機制。

學者直言，這可能是歷經大罷免後轉移話題的政治考量，可能地政司等基層也不知情。崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，租賃市場應基於衡平原則，崔媽媽雖相對站在保障房客權益，但市場沒房東也玩不下去。因此，在政策上可以多保障房客一點，但若對市場供給造成影響也不是好事。

消基會董事張欣民表示這一次的修法，政府根本沒有找消基會表達意見，而房東可依消費者物價指數漲租等修法「大家可以再坐下來好好談」。因為房東是相對比較強勢，房客基本上無法去遏止要不要漲租，但要做好配套，內政部提出來的機制，應再與消基會及產學界討論。

台北租服公會副理事長陳宏昌進一步指出，租霸問題在台灣沉痾已久，相關修法朝野、民間亦早有共識，解決之道其實不難，將修法核心著重於公證法並簡化訴訟流程，擴大租約公證之強制執行效力，讓惡意違約的租客可快速退場。

呂秉怡強調，租賃三法的修法過倉促，應有詳細配套，例如，租霸若拒不搬遷，房東沒有其他工具可用，只能到法院提告，提告過程曠日費時且花錢又花時間，但公證法範圍包括租賃等各種不同態樣，因此，司法院不可能會同意公證法修法。