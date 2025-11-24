租車公司報案忘撤協尋 新北警巡查男險被當賊

（中央社記者王鴻國新北24日電）王姓男子透過線上租車，開車到新北萬里散心，卻被警方AI巡防系統盯上，遭攔查後，才知開的是失竊車。經查是租車公司報案後卻未撤銷協尋的烏龍，在撤尋後，王男才開車返家。

新北市警察局金山分局今天以訊息說明，萬里所員警22日晚間9時許在萬里區瑪鋉路巡邏，透過AI巡防系統攔查到一輛顯示為失竊的自小客車。

車上王姓駕駛向警方表示，他是透過線上租車，從台北市開車到萬里散心，不知開的是失竊車輛。

經清查發現，租車公司黃姓業務員於9月間，曾因客戶借車未依時歸還，代表租車公司前往台中市警局第五分局東山所報案提告侵占，警方系統因此顯示車輛是失竊狀態。

警方說，黃姓業務員向警方表示，後來雖與該客戶達成和解，但未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，以致車輛資料仍顯示為失竊狀態。經報案人向警方完成撤尋後，才讓承租車輛的王男開車返家，結束一場虛驚。（編輯：吳素柔）1141124