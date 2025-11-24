租車未依時歸還變竊車 和解未註銷搞烏龍

(金山警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

金山警分局萬里所員警22日晚上9點30分執行巡邏勤務，在萬里區瑪鋉路運用AI巡防系統攔查到一輛顯示為失竊的自小客車，而王姓駕駛表示係透過線上租車，從臺北市開車來萬里散心，不知車輛有失竊情形。員警隨後請王姓駕駛同行返所協助配合查證。

金山警分局指出，案經警方聯繫本案黃姓報案人，查係租車公司業務員，據黃男向警方表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔（警方系統亦會顯示為車輛失竊狀態），後雖與承租人達成和解，惟和解後並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態。

金山分局萬里分駐所長張智傑。 (金山警分局提供)

金山警分局表示，員警於查證後立即告知本案黃姓報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會。而黃男也隨即向警方完成撤尋；同時員警也將本案所有原委詳細告知相關人等後，讓車輛承租人王男離開。