租車燒光人消失 謝男租車畫面曝！車行：前一晚才說會付錢

台中市北屯區日前發生一起離奇燒車事件！一輛被27歲謝姓男子租用的車輛全車燒毀，而人卻不知去向。警方調查發現，車外有鐵盆掉落，且前座車門敞開，顯示這並非單純的火燒車事件。據了解，謝男在車輛燒毀前一晚還曾表示隔天會繳納租金，卻突然失聯。目前警方正調查此案是否涉及輕生、詐保或其他不明原因，而謝男的下落仍然成謎。

離奇燒車僅剩骨架！租賃男下落不明，燒毀果園火自滅警方傻了。(圖／TVBS)

台中市北屯區日前發生一起離奇燒車事件，27歲謝姓男子租用的車輛被發現全車燒毀，而人卻不知去向。據車行表示，謝男在車輛燒毀前一晚還曾表示隔天一定會繳納租金，卻突然失聯。更令人費解的是，燒毀的車輛現場發現鐵盆掉落車外，且前座兩側車門敞開，種種跡象顯示這並非單純的火燒車事件。目前警方正調查此案是否涉及輕生、詐保或其他不明原因，而謝男的下落仍然成謎。

廣告 廣告

該車承租人為一名20多歲謝姓男子，目前下落不明。(圖／民眾提供)

監視器畫面顯示，這名戴著眼鏡、外表斯文的27歲謝姓男子是這起離奇燒車案的關鍵人物。據了解，謝男於10月28日前往潭子區的一間車行租車，原定10月30日歸還，但到期後他表示要續租，並承諾每天匯入當日租金。車行透過GPS定位系統顯示，謝男租車期間一直在北屯區活動。

現場除了車外有一個鐵盆外，車內並無發現任何人員。(圖／TVBS)

車行老闆表示，謝男從11月13日開始出現欠租情形，但並未失聯。11月18日晚上，謝男還主動聯繫車行，承諾隔天一定會前來繳納租金。然而，令人意外的是，隔天車行卻接到警方通知，租出去的車輛已經燒毀，而謝男則不知去向。車行老闆希望能聯絡到謝男或其家長，認為這是一場「無妄之災」。

租出去的車輛已經燒毀，而謝男則不知去向。(圖／TVBS)

現場調查發現多處可疑之處。首先，車外發現一個鐵盆，且鐵盆外側燒得比內側更黑。若謝男是輕生，為何木炭和鐵盆會在車外？其次，警方到場時發現前座兩側車門都處於敞開狀態，這種情況不符合一般火燒車事件的特徵。

車輛被燒得如此嚴重，大火與濃煙肆虐期間，竟然完全沒有人發現。(圖／TVBS)

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成分析，可能是車內爆炸，當事人因而逃離現場。他指出現場有明顯的燒灼痕跡，而網子和鐵盆都被拋出車外，這些都是不尋常的現象。

法醫高大成分析，可能是車內爆炸，當事人因而逃離現場。(圖／TVBS)

目前警方正在調查多種可能性，包括輕生、詐保、滅證，甚至是謝男被人擄走的可能。然而，要釐清真相，仍需等失聯的謝姓男子現身才能得到答案。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

更多 TVBS 報導

台中燈具行爆炸起火！劈啪聲嚇壞居民 一樓燒光幸無傷亡

帶15萬、護照開母親車上路！36歲男「脖頸傷」行駛半小時撞店亡

賓賓哥校園演講中突喊卡！校長怒：沒授權抖音直播

麻油控必嚐！麵線變身「香煎新吃法」 店家曝：搭這醬更對味

