租車肇逃害慘失主！無業男冒領50人信用卡 全台享樂盜刷百萬

記者楊忠翰／台北報導

王男到超商冒領50人遺失的信用卡後盜刷上百萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

台北市1名32歲王姓男子，先前假扮顧客進入超商，冒領客人遺失的信用卡，再到全國各地租車旅遊，或是購買3C商品，以及儲值遊戲點數，至少已有50名民眾受害，盜刷金額高達上百萬元，還有被害人險些挨告肇事逃逸，事後上網抱怨人生失控；22日台北地檢署依違反個資法等罪嫌起訴王男。

檢警調查，王男曾從事超商工作，進而得知店員收到顧客遺失的信用卡後，大多不會登記列表，亦無力驗證領取人身分，他便前往各大超商佯裝失主，待員工拿出保管中的卡片時，王男趁機記下卡號或英文名字，每次都能成功冒領信用卡。

王男除了刷卡支付自己及妻子的生活開銷外，還會招待朋友吃喝玩樂，並在全台各地刷卡訂房、租車，有的信用卡失主發現被盜刷報案，王男總說信用卡是撿到的，而且自己肚子很餓，才會忍不住盜刷購買三餐，讓辦案人員誤以為是個案。

後來檢察官葉詠嫻偵辦其中1件王男盜刷案時，懷疑幕後有偽卡集團在操控，遂向其他司法機關調閱王男案件，逐一比對被害人遭盜刷紀錄，始知王男靠著盜刷度過長達1年多無業生活，隨即對王男發布通緝，警方將他逮捕到案後，檢察官向法院聲押獲准。

王男應訊時坦承犯行，除了盜刷50人的信用卡外，還曾使用撿到的身分證租車，結果發生肇事逃逸案件，導致失主三度被警方約談；檢察官先依違反個資法將王男起訴，並進一步清查王男其他犯行，同時通報四大超商注意，以免顧客信用卡遭人冒領情形再次發生。

