租車行控男租機車燒胎不肯賠 還多人包圍店家

另外這店家不但虧錢還被包圍！小琉球一家租車店，一群年輕人租了十輛機車，老闆娘控訴，還車時，其中三輛車車身有刮痕、全新的輪胎明顯磨損，分明是燒胎的痕跡，但租車的年輕人不肯理賠，還包圍老闆娘和員工理論，讓他們很害怕，最後因為店家交付機車時沒有錄影，只能自認損失。

租車店老闆vs.租客：「如果是我們人為因素的，我們處理無所謂，車子原本有問題你拿給我們，我們騎騎回來你才說。」

一群十多名年輕人來還租的10輛機車，老闆和員工逐一檢視機車，雙方發生爭執，因為老闆發現其中三輛機車，後輪有燒胎的痕跡車身也有刮痕，這群年輕人不滿，把老闆和員工二名女生圍在中間。

租車店業者葉小姐：「就是你也想把車子處理好，所以變成說你害怕也沒有用，你還是要把事情做好，你還是要把事情跟他講好，可是他們就是堅持沒有要理賠。」

租車店女老闆和員工二個女生被包圍雖然害怕，但是還是要把口講清楚，因為冬天是小琉球淡季，租車店才把全店的機車全換上新胎，還回來的其中三輛機車，前胎完整胎則是胎紋變少胎邊起毛，女老闆認為是燒胎，但是交車前未拍照對方不認。

租車店業者葉小姐：「就是他跟我沒有當下攝影，所以他們不承認，這個是他們造成的。」

機車維修業者：「正常的胎紋怎麼樣，是有花紋的嗎是有花紋，像這樣它旁邊起毛的，剛才影片那個樣子，起毛就是原地在轉，原地在轉才會起毛對，有可能有可能是怎麼樣，有可能是你說的那樣，惡意操作對。」

而其他的機車維修店，則指這種後輪的損傷很可能就是燒胎，由於這群年輕人拒絕理賠就離開，女老闆三輛機車的維修費用五千元也追不回來，她把影片po網提醒其他業者，出租車輛前真的要自己錄影自保。

