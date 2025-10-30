租金入不敷出！社宅變現金？北市捷運局聯開宅喊售引爭議

北市捷運局主責的捷運「聯開宅」主要用於挹注捷運建設的自償性經費，但因主要用作社會住宅使用，使租金入不敷出，捷運局擬出售聯開宅籌措資金。議員表示，不應只有直接賣掉的選項，要求研擬設立基金或賣給北市都發局等其他方案。（徐佑昇攝）

北市捷運工程局於建設捷運時同時開發基地建設「聯開宅」，主要用於挹注捷運建設的自償性經費，不過，前台北市長柯文哲任內要求捷運局將聯開宅用作社會住宅，使租金入不敷出，難以填補約1492億的自償經費，捷運局擬出售聯開宅籌措資金。議員質疑恐違居住正義目標，要求研擬設立基金或賣給北市都發局、新北市府等方案。捷運局回應，會將意見彙整帶回北市府研議。

北市府規畫出售捷運聯開宅，引發社宅不足還要賣疑慮。捷運局今專案報告，議員質疑，未來資產看漲，不支持聯開宅賣到市場，可賣給都發局當社宅，房留公家，但因北市許多聯開宅在新北，簡舒培建議，各縣市蓋社宅不容易，可發文新北看是否願整批買，未來「可當李四川選新北政見」。

廣告 廣告

北市捷運局主責的捷運「聯開宅」主要用於挹注捷運建設的自償性經費，但因主要用作社會住宅使用，使租金入不敷出，捷運局擬出售聯開宅籌措資金。捷運局長鄭德發指出，目前已聚焦大部分意見認同聯開宅並非社宅，但解決債務仍是最優先要評估的問題。（徐佑昇攝）

為解決捷運聯開宅收益偏低問題，捷運局30日至議會交通委員會專案報告，捷運局長鄭德發表示，為兼顧年輕族群租屋需求、及捷運自償性債務長期償債計畫，聯開宅在2房以下暫保留出租597戶、其他住宅309戶及商辦571戶，約占現戶數約7成，年租金收入9.37億元，後續視自償性經費償還適時檢討租售策略。

至於捷運局目前規畫處分（出售）的部分，在今年後分回的聯開宅272億元及未涉及現有承租戶，預計以基地別全部戶數提報處分；至於現有出租部分，擬出售3房以上住宅407戶及部分商辦199戶；若照此處份規畫估算，捷運局至2036年底的30年自償性經費債務將從1492.29億元減為996.03億元，可省下496億。

議員簡舒培表示，雖然審計部曾經糾正聯開宅作為社宅有問題，但聯開宅當初也是「借錢蓋房」，市府內部應作整體考量，例如可建議都發局買下聯開宅作為社宅用，讓捷運局有收益，也能釐清權責。

議員游淑慧也表示認同，市府雖然是一體，但還是要把帳算清楚；議員徐弘庭表示，美國在做QE，資產價格會再往上走，聯開宅「賣掉就沒有了」，捷運局如果要滿足自償率，又要讓市府保有資產，就應直接賣給都發局，由都發局以社宅或住宅基金購入。

議員汪志冰則支持捷運局直接出售，她強調，聯開宅使用方式與目標責任和社宅不同，並非公益性質，且公益性質「易放難收」，希望回歸正軌。

不過鄭德發表示，北市都發局僅能處理北市的聯開宅，但本次規畫要賣的聯開宅大多位於新北，簡舒培則幽默表示，可去問新北市府要不要購入，當作新北的社宅，若李四川要去選新北市長，還能變成他的政見。

鄭德發指出，因涉及政策及較大的金融財務處理，還是要回歸市府討論，目前已聚焦大部分意見認同聯開宅並非社宅，但解決債務仍是最優先要評估的問題。

更多中時新聞網報導

石崇良盼強化無心跳後腎捐

兒科醫師留不住 醫學中心頭大

高捷不捨顏正國 喜翔看片哽咽