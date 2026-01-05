租金壓力沉重！迪化街40年老店「顏記杏仁露」2/28熄燈

台北迪化街商圈知名老店「顏記杏仁露」將在農曆年後結束營業，業者證實，預計於今年2月28日正式歇業。這間開業超過40年、實際歷史已逾一甲子的傳統冰飲店，因租金上漲、騎樓禁擺攤及身體負荷等多重因素，最終決定退休。

台北迪化街商圈知名老店「顏記杏仁露」預計於今年2月28日正式歇業。（圖/翻攝自Google Maps）

顏記杏仁露位於霞海城隍廟旁永樂市場一樓，以濃郁的花生湯及特色杏仁露聞名。據台北市場處介紹，該店歷史可追溯更久，上一代老師傅原本是挑著扁擔沿街叫賣，現任業者拜師學藝後改在永樂市場旁擺攤，後來才進駐改建完成的永樂市場。

該店採用傳統北部製作手法，將涼露與甜品分開製作。石花菜涼露需先凝固成軟凍狀，食用前才加入甜品及糖漿，這與南部直接將材料拌勻再冰的做法截然不同。冬季主打的花生湯則經過長達8小時熬煮，將花生粒煮到幾近溶解，完全融入湯中，濃郁程度令人印象深刻。

業者表示，近年來觀光客多半只逛街不消費，加上租金壓力與經營限制，生意已大不如前。顏記冬天主要販售花生湯、椪餅、油條，夏季則轉為杏仁露、綠豆露及紅豆露，這些傳統好味道即將成為許多台北人記憶中的懷念。歇業消息在社群媒體傳開後，也引發眾多老顧客不捨。

