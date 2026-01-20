租金最便宜5千7！林口社宅333戶招租開跑 申辦資格、房型一次看

記者陳韋帆／台北報導

林口世大運社宅釋出333戶，租金最便宜約5千7百元起，受理申請自即日起至2月11日止，最快5月可入住。（圖／記者陳韋帆攝影）

國家住都中心辦理新北市「林口世大運選手村社會住宅」新一波招租作業，共釋出333戶優質住宅，受理申請自即日起至2月11日止，最快5月可入住。此次招租亮點在於特別針對「婚育家庭」與「軍警消人員」保留近3成名額，鼓勵青年安心成家，也希望軍警消能安心為國家服務。

據國家住都中心公告，此次釋出的333戶房型多元，包含套房及二至四房。房價與租金表現方面，以最受關注的房型為例，租金（含管理費）最低約5,710元起。其中，4房型物件坪數約43至58坪，租金約12,270元至32,740元不等；3房型則介於10,830元至28,250元。此次招租採全線上申請，凡設籍於臺北市、新北市或桃園市，或於基北北桃有就學、就業需求且符合所得限制的民眾皆可投件。

社宅政策保留婚育宅及軍警消名額 最快5月即可交屋入住

國家住都中心表示，為協助不同居住需求族群，本次招租特別保留20%戶數作為「婚育宅」，提供新婚2年內或育有6歲以下子女的家庭申請。

他說，林口社宅生活機能完善，周邊教育資源涵蓋中小學至高中，並緊鄰運動公園，環境相當優質。另有至少8%戶數專供軍警消人員申請，保障社會安全網成員的居住權益。目前申請作業已全面啟動，民眾需在2月11日前透過線上系統完成手續，經審核後最快可於今年5月入住。

申請林口社宅北北基桃不得有房子 家庭年所得須在144萬元以下

國家住都中心提醒，申請人及其家庭成員須於基隆、雙北及桃園均無自有住宅，且家庭年所得須在144萬元以下。

他說明，除了年所得限制，家庭成員每人每月平均所得不得超過59,150元；財產標準則包含不動產總值低於675萬元、動產價值低於479萬元。民眾應備妥戶籍謄本、財產清單及所得資料清單等文件。本案採24小時線上申請作業，只要在期限內送出申請即可參與評選，建議符合資格的雙薪家庭與年輕族群及早準備文件，以免錯過入主優質社宅的機會。

