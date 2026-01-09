租金查詢平台上線！林口奪新北最貴區 雙北各地租房金額一次看

【緯來新聞網】內政部於2026年1月8日發布「114年下半年全國租金統計資料」，指出全國租金總價中位數維持在8500元，與上期相同。然而，新北市林口區租金中位數高達17000元，為全國最高，反映出當地租屋需求強勁。

租金查詢平台上線了。（圖／PIXABAY）

根據統計，樣本資料來自114年9月底有效的租金補貼租約，共計71.7萬件，較上一期增加4.3萬件。租屋型態以整層出租、獨立套房與分租雅房為主。在293個行政區中，有超過60租金中位數未呈現成長，租金高價區主要集中於大台北地區。



在未區分屋齡與類型的統計下，租金中位數最高的區域依序為新北市林口區（17000元）、新北市五股區（16000元）、台北市內湖區（15000元）。若以75分位數觀察，林口區亦以約23600元居首，顯示租賃壓力顯著。



細分租屋類型後，整戶出租租金最高的為台北市大安區、松山區、信義區；獨立套房以松山區、蘆洲區、信義區為前三；分租或雅房則以松山區、信義區與中山區租金最為高昂。



內政部同步啟用「租金查詢平台」（https://moisagis.moi.gov.tw/rent/），整合地理資訊系統（GIS）與政府租賃資料，提供「單點查詢」與「行政區查詢」功能。民眾可輸入地址、選擇學區或指定區域，依據租屋型態與屋齡等條件，自訂查詢半徑，即時掌握最新租金四分位數及分布情形。



平台亦設有「租屋案件分布熱區圖」，用以協助辨識租賃密集地帶，供民眾作為選擇租屋區域、比較行情與進行議價之參考依據。此次統計資料同步公布於不動產資訊平台（https://pip.moi.gov.tw/）及地政司「租賃條例專區」（https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89），開放查詢與下載，提升租屋市場資訊透明度，促進合理租金機制建立。

