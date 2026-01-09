租金王出爐！「租金查詢平台」上線 一縣市超越台北

內政部今（8）日公布2025年下半年租金統計資料，顯示全國租金總價中位數與上期持平，維持8500元，不過雙北部分行政區租金價位明顯偏高，其中，新北市林口區以中位數17000元居冠。本次除公布最新統計結果外，還同步推出「租金查詢平台」，將租金數據轉為地圖形式呈現，協助民眾查詢、比較周邊租金行情。

全國租金中位數持平 租金高價區仍集中雙北地區

本次統計樣本以2025年9月底，內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」有效的租賃契約資料為基礎，共計71.7萬件，較上期增加4.3萬件，租屋型態以整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房這3種為主。統計資料顯示，全國租金總價中位數為8500元，與上期持平。各租屋型態的租金四分位數變動不大，在全國293個行政區中，超過6成行政區租金中位數未成長，租金高價區仍以雙北地區為主。

根據平台數據，租金前三高的縣市分別為新北市、台北市以及桃園市，不分類中位數皆超過萬元，尤其新北市中位數為13000元位居第一。至於租金最低的3個縣市分別為屏東縣、雲林縣以及嘉義縣，其中嘉義縣中位數4900元最低。

根據平台數據，租金前三高的縣市分別為新北市、台北市以及桃園市。（圖／內政部提供）

林口成租金王 中位數達17000元

在不區分屋齡與類型的情況下，租金中位數最高的行政區為新北市林口區，高達17000元，其次為新北市五股區16000元。若以75分位數統計，林口區亦以23600元居首，反映該區租金偏高。

若由類型區分，整戶（層）出租的租金最高的前3名分別為台北市大安區、松山區、信義區；獨立套房則為松山區、蘆洲區、信義區；分租或雅房租金最高的則為松山區、信義區與中山區。

租金查詢平台上線 推動租屋市場資訊透明

內政部固定於每年1月及7月公布全國租金統計相關資訊，促進租屋市場資訊透明。為提供更直觀、便捷的查詢服務，推出「租金查詢平台」，結合地理資訊系統（GIS）與視覺化技術，民眾可透過地圖點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」，也可依縣市或鄉鎮市區進行「行政區查詢」。

平台還可依照租屋型態、屋齡以及1公里至5公里不同半徑篩選，自訂條件查詢最新租金總價四分位數，並搭配租屋案件分布熱區圖，協助民眾快速掌握租屋熱點與合理租金範圍。