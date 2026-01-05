租金穩中緩漲！新北 8 大次分區上半年指數出爐

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府地政局公布 114 年上半年的住宅租金指數，板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止、淡水及樹三鶯等 8 大次分區，指數介於 100.05 至 106.08 之間，半年漲跌幅落在 -0.01% 至 1.48%；與去年的同期相較，整體呈現價格平穩、緩步上揚趨勢。

地政局指出，8 大次分區於 114 年上半年皆維持溫和上漲，其中以新店區表現最為明顯，與 113 年下半年相比，租金指數上漲 1.48%；分析其主因，係近期租賃市場供給轉向高品質住宅大樓，相關物件拉升整體租賃品質，也帶動平均租金水準。

整體而言，新北市各區持續推動重大公共建設，生活機能逐步完善，在自住剛性需求支撐買賣市場的同時，也同步帶動租賃需求，使租金走勢呈現穩定緩漲態勢；與去年同期相比，各分區年變動率約介於 0.25% 至 2.87% 之間，並未出現明顯波動。

地政局補充，單一期數的租金指數可能因市場條件出現漲跌互見情形，並不必然代表價格劇烈變動，仍應以長期趨勢觀察較具參考價值；地政局定期每季公布 6 大類、24 項住宅價格指數，並每半年公布 8 項住宅租金指數，詳情及《新北市不動產市場分析季報》公開於地政局網站與「新北不動產愛連網」，供各界查詢參考。

