租金補助審查加嚴！違建、頂加明年將排除 國土署：舊戶有1年緩衝期

租金補貼是不少租屋族的重要經濟支柱，不過可能要仔細慎選租屋物件了。因為內政部國土管理署今天（11／19）說明，明年300億元中央擴大租金補貼新制。其中，最重要的就是，潛藏公共安全危險的建物，非法建物將不符合申請資格。但舊戶可有一年的緩衝。

內政部國土管理署表示，為逐步提升國人居住安全，2026年起新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物（如頂樓加蓋）者，將不符合租金補貼申請條件與資格，非法建物亦不得申請。

國土管理署強調，考量無房屋稅籍之未保存登記建築物，恐潛藏公共安全危險，因此對租金補貼現行核撥補貼戶，進行全面盤查。

國土管理署表示，至於舊戶者若持續居住在原有地址，可保有一年補助請領的緩衝機制。政府後續將透過社宅包租代管等輔導媒合措施，引導房東釋出房源，鼓勵租屋者能搬遷至合法住所，同時對於社會弱勢租戶，也會積極輔導協助轉租合法住所，以兼顧居住品質及整體公共安全。

