租金補貼不用房東同意 全年隨到隨辦「3步驟」秒懂

租屋族想申請租金補貼不用房東同意！政府「300億元中央擴大租金補貼」專案啟動，申請流程已大幅簡化，免房東同意、全年可隨到隨辦！

租屋族注意！想申請租金補貼不用房東同意，可在線上隨到隨辦。（示意圖／中天新聞）

根據主計總處最新調查，全台租屋家庭已超過百萬戶，其中20至35歲青年有逾六成的租金負擔率（租金／可支配所得）超過三成。全國租金指數更是連續7年攀升，2025年第2季租金指數已創下歷史新高，年增幅超過2%。

租金補貼方案採「隨到隨辦」制，全年皆可申請且不需搶名額。民眾可上「114年度300億元中央擴大租金補貼專案」網站提出申請（線上申請網址：https://has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/house300e/），並掌握以下三大步驟順利取得補助。

1、確認申請資格

第一步是確認申請資格。由於申請租補的所得門檻因縣市而異，以台北市為例，申請收入上限為一人月薪58947元。申請人或家庭成員不得持有自有住宅，家庭成員每人每月平均所得必須低於該縣市最低生活費的3倍，例如台北市為58947元、新北市門檻49200元、桃園市是47931元、中南部則為4萬多元。

2、準備證明文件

本人存摺（或補貼撥入指定人之存摺）、當年度租賃契約，切記租賃契約內容必須載明完整內容，租金不可寫「另議」。水費單、電費單用於居住證明，必須是近3個月內的繳費單，收件人不必是租客本人，但寄送地址要與租屋地址一致。

3、隨到隨辦

「114年300億元中央擴大租金補貼專案計畫」受理申請期間自114年1月1日上午9時至114年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理。目前多數縣市皆可線上申請，系統會自動比對戶籍與所得資料，約1至2個月即可核定，且不需要房東同意。

事實上，台灣租屋市場龐大，不過，有房東為了躲避報稅，以租金作為要脅，禁止租客申請補助，如此行為就是違法，最重將被開罰五十萬。

