租金補貼出現一地址多人申請異常 國土署︰透過查核機制防堵詐領

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

截至5月為止，今年度「300億元中央擴大租金補貼」申請戶已突破100萬戶、核准戶數超過85.4萬戶(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕截至5月為止，今年度「300億元中央擴大租金補貼」申請戶已突破100萬戶、核准戶數超過85.4萬戶，不過，內政部國土署指出，近期發現部分縣市同一地址異常出現多人申請現象，後續將協請地方政府查核確認是否有無居住事實，一旦發現涉有偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，一律移送司法及警察機關調查，且再次強調該專案的租金補貼具有查核機制，希望民眾不要以身試法。

國土署指出，民眾分租是租屋市場非常普遍的居住模式，因此，該補貼專案自2023年起放寬申請資格，同一租約若有2人以上承租人，則可各自申請租金補貼，落實政府對租屋族的照顧。

廣告 廣告

但過去仍發現少數不法民眾藉由偽造租約詐領、一址有多人申請或冒名家人等異常現象，也有房東以多名租屋人頭詐領的案例，因此，國土署將與地方政府持續透過查核機制及結合司法、警察機關調查等措施，發現違規者一律依法撤銷補助資格，並強制要求繳回所有補助款。

違規詐領者 國土署直送司法並追回全部補助款

且為保障民眾租屋安全，今年度租用頂樓加蓋等未經保存登記的建築物，則不得申請租金補貼，既有核准戶則有1年緩衝期，租金補貼可領至今年12月底止，針對列管的400戶脆弱家庭，後續將與包租代管業者、衛服部社家署共同合作，提供合法租屋物件，目前已完成80戶有意搬遷的家庭訪問。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電震撼彈！遭爆捲美國專利侵權訴訟 最新回應曝光

台灣50大富豪榜最新出爐！新首富是「這對兄弟」

LTN經濟通》亞洲的蘇伊士運河？從泰國攔腰一砍

台灣人太強了！日本「這地方」的外國住宿客 超過一半來自台灣

