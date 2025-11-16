租金補貼新制明年上路 確保租屋族居住安全

目前「300億中央擴大租金補貼專案」允許違建房屋的承租戶申請租補，不過，內政部將從2026年1月1日開始實施租金補貼新制，不論租屋處是頂樓加蓋，還是沒有房屋稅籍的未保存登記建築物，都不再納入租補適用範圍。國土署長吳欣修表示，之所以會這樣調整，主要是為了確保租屋者的居住安全。

苗栗縣政府工商發展處日前提醒，「300億中央擴大租金補貼專案」將在2026年起實施新制，新申請戶承租的房屋必須是合法住宅才符合租補申請資格；不過，目前內政部不動產資訊平台「300億中央擴大租金補貼專區」問與答網頁上，關於「承租違建能否申請租補？」這個問題，官方回答仍寫著「可以」。

承租違建的人明年起到底能否申請租補？內政部國土署長吳欣修證實，明年起將實施新制，只接受合法住宅承租戶申請租補，因為政府不希望租金補貼政策成為租屋品質惡化的推手。他說：『(原音)其實那些房子很多都有公安的疑慮。第二個就是說，因為這樣的數量增加變得有點像在鼓勵他分割(房屋)，就為了多報一點，有時候這樣，其實造成我們管理上很大的困擾。第三個就是說，其實有一個族群是學生，學生的(租屋補貼)現在都併到教育部那邊去了，所以我們有關學生的，就給教育部去處理就好。』

吳欣修指出，近年來，越來越多租補申請案是違建，他直言「這不是值得鼓勵的方向」，租金補貼政策不該與提升租屋品質的施政方向背道而馳。另外，他也坦言行政院相當關切空、餘屋快速增加的問題，所以，只要包租代管業者有能力推動更多空、餘屋釋出到租屋市場，內政部會全力支持，明年目標也不排除上修到年增3萬戶。(編輯：鍾錦隆)