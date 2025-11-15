租金補貼新規上路 「這族群」恐申請不到？

▲內政部推出的租金補貼專案，是許多租屋族減輕生活負擔的重要協助。圖為示意圖。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 內政部的租金補貼協助許多租屋族減輕房租負擔，新一年度的115年租金補貼新制即將上路，不過其中一項規定卻更改了，民眾明年的新申請案件若是租屋處為「頂樓加蓋」，就算前房客今年有申請成功，恐怕明年仍將領不到租金補貼。

連年上漲的租金讓許多租屋族大喊吃不消，其中頂樓加蓋成為民眾的選擇之一，不少年輕人、小家庭為了住在市中心、學區，因此選擇這類租金較便宜的房屋。不過，這一類的建物就算有房屋稅籍，仍未辦理保存登記、或無法取得建物合法證明。

為了進一步保障民眾的居住權益，並鼓勵租屋族選擇安全且合法的建物，政府在115年租金補貼規定中調整了房屋條件的限制。根據新的申請要求，租屋族所居住的位置，除了必須具備房屋稅籍之外，還必須確認該建物「已辦理保存登記」或「已取得建物合法證明」。這項新的條件變相排除了許多通常缺乏這些合法文件的「頂樓加蓋」租賃物件。

國土署解釋，專案計畫若在114年已核定租金補貼，只要租客以相同的租賃地址帶入115年度的申請案，就不會受到新的建物合法證明規定的限制。換句話說，若租客今年已成功申請，並且決定繼續留在原地址續租，仍可以請領到明年的租金補貼。

