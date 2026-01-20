租金補貼爆追繳亂象 時力：政府審查失靈、行政疏失不該轉嫁人民

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 近期全台多名租屋族陸續接獲政府催繳公文，要求在期限內返還數萬元甚至十多萬元的租金補貼，理由多為租賃房屋登記用途不符補貼規定。對此，時代力量今（20）日痛批，這起事件凸顯政府在租金補貼政策上的嚴重行政疏失，不應讓無辜的租屋族承擔後果。

時代力量指出，許多遭追繳的案件，問題並非出在租屋族本身，而是源於政府審查機制的混亂。若申請資格不符，相關案件不應在第一時間通過審核並完成撥款，如今事後回頭追討，形同要求人民為政府的行政失當買單。

時力進一步說明，這波追繳亂象可追溯至2022年內政部推動的「300億元中央擴大租金補貼專案」。當時政府為求快速擴大補貼戶數，選擇簡化審查流程，申請人僅需檢附租約即可送件，免附建物登記資料，導致大量案件湧入，地方政府初審與中央複審流於形式，埋下制度性風險。

時代力量批評，政府一方面宣稱申請租金補貼不需房東同意，另一方面卻在事後指責租屋族未向房東確認建物用途，這種相互矛盾的行政邏輯，讓民眾無所適從，也嚴重傷害政府公信力。

時力指出，租金補貼政策實施多年，相關問題卻始終未被正視。現行申請系統僅要求填寫個人資料並上傳租約，並未要求提供建物用途證明，租屋族在完成申請後，幾乎不可能自行再查核資格，所有把關責任理應落在政府的審查程序上。

時代力量直言，政府掌握最完整的地籍與財稅資料，本可在申請前端即建立自動化勾稽與即時攔截機制，卻因便宜行事而鬆綁把關，讓不符資格的案件一路通過、完成撥款，直到多年後才回頭追繳，等同將行政風險全面轉嫁給人民。

時力呼籲，內政部應立即針對因建物用途或房東稅籍問題而遭追繳的案件啟動專案調查，對於誠實申報、並非主觀不法的租屋族，政府應提出具體協助與補救措施，同時全面檢討租金補貼的審查流程，釐清責任歸屬。

最後，時代力量強調，便民政策不應建立在犧牲基本審查的前提下，政府必須儘速落實申請前端的即時比對與清楚警示，從源頭杜絕錯誤，而不是在行政出包後讓無辜的租屋族繼續承受政策失誤的後果。

