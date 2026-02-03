租金補貼、包租代管及多元興辦社會住宅三軌併行 內政部：持續擴大對各族群的居住照顧

內政部國土管理署表示，政府全力為民眾福祉來努力，希望將全國整體經濟成果與民眾共享。（圖／報系資料庫）

有關今（3）日媒體報導「政府只秀亮麗數字」，內容提及學者呼籲降低民眾教育、房租、繳稅等支出。內政部國土管理署表示，政府全力為民眾福祉來努力，希望將全國整體經濟成果與民眾共享。其中，國土署持續推動租金補貼、包租代管及多元興辦社會住宅三軌政策，以達到照顧百萬戶租屋家庭為目標，擴大對各類族群的居住照顧，及減輕租屋負擔與生活壓力。

國土署補充，在111年起開辦「300 億元中央擴大租金補貼專案」至今，租金補貼累計核定件數197萬戶餘件，以去（114）年為例，總核定案件為91萬戶，並依據民眾租賃房屋所在地不同，每月提供2,000元至8,000元額度之補貼，亦獲得青年族群達7成以上的滿意度支持。

另外，國土署指出，統計至114年9月底止，全國未滿40歲單身青年及未滿35歲青年的租金補貼率（補貼金額占實際租金之比率）中位數分別為39.5%及41.1%，顯示租金補貼對於青年有發揮支持作用。

此外，國土署表示，租金補貼在今（115）年1月1日起，針對符合資格之新登記結婚或育有新生兒的家庭，會再擴大加碼補助，讓年輕人敢婚敢生。中央與地方也會持續合作，協力以包租代管、多元興辦等措施，提升社會住宅量能，以回應各族群的生活需求及提供合宜的居住照顧服務。

